Мнение: О нападении Китая на Россию

Честно говоря, никогда не любил эту самую “Масяню” и всякое прочее “дегенеративное искусство”. Там, оказывается, аж 162 выпуска, я из них видел дай бог два. Но вот это посмотрел – ничего не скажешь: хорошо, жизненно. Китай напал на Россию, жители прячутся кто куда. Те, кому повезло, эвакуируются на Украину, в Мариуполь и в Бучу, про них говорят “молодцы”.

Мульт запретят, наверно – ведь у нас официально Китай “дружественная страна”.