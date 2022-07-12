 

Мнение: О нападении Китая на Россию

12.07.2022, 14:49, Разное
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Честно говоря, никогда не любил эту самую “Масяню” и всякое прочее “дегенеративное искусство”. Там, оказывается, аж 162 выпуска, я из них видел дай бог два. Но вот это посмотрел – ничего не скажешь: хорошо, жизненно. Китай напал на Россию, жители прячутся кто куда. Те, кому повезло, эвакуируются на Украину, в Мариуполь и в Бучу, про них говорят “молодцы”.

Мульт запретят, наверно – ведь у нас официально Китай “дружественная страна”.

Источник: Размышления вольного социолога



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