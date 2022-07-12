 

Мнение: Селитра

12.07.2022, 14:25, Разное
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Ночной удар по Новой Каховке, предположительно нанесенный системами HIMARS. Крайне оперативно ТАСС сообщил, что был взорван склад селитры, но особо въедливые уже уточнили, что удар пришелся по Новокаховскому заводу гидротехнических металлоконструкций «Укргидромех». По всей видимости, крайне удобное место для хранения аммиачной селитры для посевной.

Ключевая проблема борьбы с высокоточным оружием, находящимся на вооружении Украины (да и любого противника) – в доисторической логистике российской армии, когда создаются гигантские склады. Это, конечно, очень удобно с точки зрения организации снабжения, но совершенно фатально, когда по ним прилетает нечто с точностью 5-10 метров. И пока проблема рассредоточения складской инфраструктуры не решается.

Впрочем, понять российских военных можно: предыдущие войны велись с противниками на несколько классов ниже, и с ними как раз нынешний недостаток был преимуществом в организации.

Откуда у сирийских партизан или грузинских военных высокоточное оружие? Поэтому и нет никакого опыта противодействия ему. А учитывая дичайшую ригидность российской военной машины и ее неразворотливость, склады селитры будут взрываться еще не раз, пока в чью-нибудь светлую голову не придет мысль, что что-то идет не так. Если, конечно, там еще есть светлые головы.

Источник: Эль Мюрид



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