 

Москвичей призвали снова носить маски в помещении

12.07.2022, 14:17, Разное
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“Рекомендуем носить маски в закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы “омикрона”, – цитирует рекомендации оперштаба RT.

Отмечается, за прошлую неделю в столице количество выявленных случаев ковида выросло на 57%. Правда, процент госпитализаций довольно низкий, так что ситуация находится под контролем, пишет “Царьград”.

Как отмечает URA.RU, рост заболеваемости связан с распространением неопасного подштамма “омикрона”. За минувшие сутки в Москве выявили 559 новых заболевших.



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