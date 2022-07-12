В Нагатинском Затоне открылась одна из самых больших ярмарок Москвы

В столице стартовала летняя сессия ярмарок выходного дня. Город провел среди предпринимателей заявочную кампанию на участие в сессии.

Сезонные ярмарки будут работать до 25 сентября. Свою продукцию из многих регионов привезли самые проверенные фермеры страны.

Одна из крупнейших ярмарок открылась в районе Нагатинский Затон. Там расположено 40 мест продаж. Их предоставляют предпринимателям бесплатно, все расходы столица берет на себя.

Посетители ярмарки могут приобрести свежие фрукты, сезонные ягоды, овощи. Российские производители привезли в Москву лучшие сыры, колбасы и другую продукцию.

В начале июля Москва упростила порядок предоставления торговых мест на ярмарках. Компании, индивидуальные предприниматели и простые фермеры могут получить возможность продавать продукцию в день обращения.

Кандидатам нужно предоставить удостоверяющий личность документ, товаросопроводительную документацию, правоустанавливающие документы на землю, а также документ, подтверждающий ведение фермерского хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал об изменениях в Нагатинском Затоне. Градоначальник сообщил, что в 2023 году в районе отроются станции “Кленовый бульвар” и “Нагатинский Затон”, входящие в состав Большой кольцевой линии.

Через старое русло Москвы-реки построят пешеходный мост. Он соединит Нагатинскую набережную, улицы Речников, Судостроительная и Якорная со станций “Нагатинский Затон”.

Кроме того, в скором времени откроется Южный речной вокзал. Отправиться в речной круиз можно будет в 30 городов.