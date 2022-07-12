 

В парламенте Франции призвали расследовать связи Макрона с компанией Uber

12.07.2022, 14:13, Разное
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Депутат партии «Непокорённая франция» Алексис Корбьер призвал создать парламентскую комиссию по расследованию обнаруженных связей между президентом Эммануэлем Макроном и компанией Uber, пишет Le Figaro. Как напоминает издание, французского лидера обвиняют в секретном соглашении с агрегатором такси в период, когда он занимал пост министра экономики при президенте Олланде.


AP

Депутат от партии «Непокорённая франция» Алексис Корбьер заявил, что рассматривает возможность создания парламентской комиссии по расследованию недавних разоблачений в прессе по поводу «привилегированных отношений» президента Эммануэля Макрона с компанией Uber, пишет Le Figaro.

Как напоминает издание, политическая оппозиция, а также профсоюзные деятели обрушились с критикой на главу государства после публикации маштабного расследования, основанного на тысячах внутренних документов Uber, попавших в распоряжение Международного консорциума журналистов-расследователей и 42 его партнёрских СМИ. Ознакомившись с документами, французская газета Le Monde пришла к заключению о существовании секретного соглашения между компанией Uber и Эммануэлем Макроном в бытность того министром экономики в правительстве Франсуа Олланда.

«Идея о том, что г-н Макрон в этом секретном соглашении с компанией нарушил правила регулирования сферы такси, это очень серьёзно», — подчеркнул Алексис Корбьер. Какие уроки можно извлечь из этого? Очевидно, задать этот вопрос, когда будет возможность обратиться к правительству, а также к комиссии по расследованию», — добавил он.

«Как минимум, он должен объяснить, что он сделал и как он помог не только внедрить Uber во Франции, но и отменить часть трудового кодекса для содействия этому виду деятельности  и с помощью закона, который называется «законом Макрона», — посетовал, в свою очередь, в эфире телеканала France Info генеральный секретарь профсоюза CGT Филипп Мартинес.

Эммануэль Макрон «делает выбор в пользу мира бизнеса, в пользу этих транснациональных корпораций, вместо того чтобы думать о защите французов, защите труда», с сожалением отметил в эфире телеканала  BFMTV глава Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель.

В то же время лидер депутатов партии Макрона «Вперёд, Республика» в парламенте Аврора Берже не согласилась с критикой. «Это удивительно, когда страна обижается на то, что министр экономики совершенно публично принимает лидеров бизнеса в рамках парламентских дебатов», — отреагировала она в эфире телеканала CNews.

 



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