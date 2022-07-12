“Моя четкая позиция воспринималась как высокомерие”: Яна Сапета об “экранной” химии, отношениях на “Холостяке” и счастье в тишине

Двадцатишестилетняя модель из Екатеринбурга Яна Сапета стала одной из победительниц девятого сезона шоу «Холостяк». Один из женихов — фермер Александр Гранков — подарил кольцо именно ей. Яна поделилась своими впечатлениями от проекта, а также рассказала о том, как складываются ее отношения с Александром.

Участие на спор

Яна призналась, что изначально подала заявку на участие из-за спора с подругой. Приятельница была убеждена в том, что попасть на проект можно только благодаря финансам, а Сапета верила в честность и правдивость кастинга. В итоге она отправила анкету, а уже через месяц с ней связался менеджер.

Когда Яна узнала об успешном прохождении кастинга, то поначалу подумала так: ради любопытства отснимусь в нескольких эпизодах, а если что-то не понравится, то уйду. Однако близкая подруга Сапеты убедила ее в том, что нужен другой настрой. Приятельница сказала Яне, что она пойдет на проект и там встретит своего мужчину. В итоге с таким настроем модель и отправилась на съемки. Она была уверена, что повстречает достойного избранника — и в итоге так и получилось.

«Химия»

В девятом сезоне проекта было сразу два холостяка. Яна вспоминает, что когда увидела Димаша Адилета, то поняла, что это не ее человек. А вот с Александром у них как-то сразу начала ощущаться «химия». Впоследствии Сапета увидела, каким заботливым, чутким и внимательным парнем является Гранков. Однажды в комнату к девушкам пробрался гекон — и Александр помог поймать экзотическую живность. Казалось бы, мелочь, но она характеризует Гранкова как отзывчивого и ответственного парня.

Трудности

Самым тяжелым на проекте оказалось для Яны нахождение «в подвешенном состоянии». Участницы не могли составлять расписание, поскольку не знали, что произойдет в ближайшие пять минут. В любой момент на пороге мог появиться один из организаторов и попросить девочек собраться за полчаса. Из-за этого присутствовало постоянное напряжение.

Яна признается, что на проекте у нее не было конкуренток. А все потому, что она прекрасно знала, с какой целью пришла на проект. Плюс ко всему у Сапеты богатый опыт участия в конкурсах красоты, поэтому она знает, как себя вести в женском коллективе.

Шаблонное мышление

По словам модели, она сразу озвучила свою позицию, но ее неправильно поняли и стали упрекать в высокомерии. Яна считает, что такое предвзятое отношение вызвано ее прошлым. Ведь у Сапеты есть опыт брака, итогом которого стала маленькая дочь Мия. По мнению модели, все думали, что женщину с ребенком выгонят в первых эпизодах, а получилось, что она дошла до финала. Вот почему на нее обрушилась волна хейта. Яна считает, что всему виной — стереотипное мышление людей. Лично она гордится своим опытом прошлых отношений.

Счастье любит тишину

Яна признается, что стала по-настоящему влюбляться в Александра уже под конец проекта. После съемок они продолжили общение. Модель не раскрывает подробностей: поясняет, что счастье любит тишину.

Сапета рассказала о том, что уже успела познакомить нового избранника с дочкой. Они сразу нашли друг с другом общий язык. Как для мамы, для Яны это очень важно. Ведь если бы Александр не принял ребенка, то неизвестно, как бы развивались дальше их отношения.

Планы на будущее

По словам Сапеты, ее жизнь не особенно изменилась после реалити-шоу, ведь и раньше она была не менее насыщенной. Правда, сейчас все масштабировалось, появились и открылись новые возможности. Яна также приобрела армию поклонников и стала публичной личностью.

Сейчас в плане у модели — запуск своего канала на “Ютубе”. Сапета планирует вести свой личный микроблог. Модель считает, что люди хотят продолжения, что им интересно знать, чем закончится вся эта история, поэтому она намерена удовлетворить их любопытство.