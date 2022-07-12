Этот цвет ассоциируется с пляжем и творит чудеса в городе: платье-туника, летний комбинезон и другие белые наряды

Белый цвет всегда ассоциируется с летом, ярким солнечным светом и пляжем, с расслабленной эстетикой отдыха на Ибице. Однако и на городских улицах он способен творить чудеса. В последнее время наблюдается ярко выраженная тенденция к использованию одежды, как будто предназначенной для пляжа, в городской среде и даже в формальной обстановке.

Эта тенденция пропагандируется самыми влиятельными экспертами в области стритстайла, которые предлагают носить вещи белого цвета в течение всего нынешнего лета в самых разных местах. В числе прочего предпочтение отдается легким утонченным платьям с драпировкой, которые рекомендуется дополнять минималистичными аксессуарами черного цвета. Вот какие еще варианты предлагают гуру моды в использовании традиционной одежды, но в бесконечных новых вариациях.

Джинсы для лета

Использование такой базовой одежды, как джинсы, будет очень удобным летом в городской среде, если выбрать вещь белого цвета. Чтобы выгодно подчеркнуть плюсы фигуры и скрыть ее минусы, лучше остановиться на белых расклешенных джинсах, имеющих высокую посадку. Именно в таких брюках перед нами предстает модный эксперт Аннабель Розендаль. Их она сочетает с блузкой того же цвета. Этот наряд актуален во все времена, он не зависит от модных тенденций. А значит, он является грамотной инвестицией, особенно если приобрести его в сезон скидок.

Платье-туника

В этом сезоне дизайнеры предлагают модницам обратить свое внимание на одежду свободного кроя, отличающуюся значительной длиной. Это могут быть широкие платья-халаты, кимоно и, конечно же, туники все того же жизнеутверждающего белого цвета. Эксперт Карлотта Веберм выбирает один из лучших вариантов для нынешнего лета в виде длинного платья, скроенного по типу туники. У него свободный силуэт и отсутствуют какие-либо дополнительные детали. Вишенкой на торте в этом образе является вязаная шапочка, представляющая собой утонченную реплику традиционной рыбацкой шляпы.

Комбинезон – такой же удобный, как и спортивный костюм

Если ваша цель – удобство, комфорт в одежде, но при этом вы не хотите облачаться в спортивный костюм, то лучшим выбором для лета будет белый комбинезон. Его можно смело доставать из шкафа и выходить в нем в свет, не боясь выглядеть старомодно. Потому что сегодня он как никогда актуален на улицах Парижа. Этот образ дополняется массивными аксессуарами ярких цветов. Один из актуальных вариантов нынешнего сезона – комбинезон с короткими рукавами, с глубоким вырезом, воротником-рубашкой и карманами в области груди.

Тотал лук

Как известно, чтобы выглядеть привлекательно, нужно не просто следить за модными тенденциями, но и уметь правильно сочетать вещи. Сегодня весьма актуальным является тотал лук, и в первую очередь речь идет об ансамбле белого цвета. Его также предпочитают парижанки. На снимке выше эксперт моды Гризелла Лим дефилирует в костюме, состоящем из укороченного топа в романтическом стиле и мини-юбки, сшитой из такой же прозрачной ткани. Этот образ удачно дополнен ярко-розовыми босоножками на высокой платформе.