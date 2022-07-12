Худший энергетический кошмар Европы становится реальностью

Поскольку отключение российского газа подрывает энергетическую безопасность Европы, континент изо всех сил пытается справиться с тем, что, по мнению экспертов, является одним из худших энергетических кризисов в его истории – и все еще может стать намного хуже.

В течение нескольких месяцев европейских лидеров преследовала перспектива потери поставок российского природного газа, который составляет около 40 процентов европейского импорта и является важнейшим энергетическим спасательным кругом для континента. Этот кошмар сейчас становится болезненной реальностью, поскольку Москва сокращает свои потоки в отместку за поддержку Европой Украины, резко повышая цены на энергоносители и вынуждая многие страны прибегать к чрезвычайным планам, а резервные поставщики энергии, такие как Норвегия и Северная Африка, не могут выйти на помощь.

“Это самый экстремальный энергетический кризис, который когда-либо происходил в Европе”, – сказал Алекс Мантон, эксперт по мировым газовым рынкам в консалтинговой компании Rapidan Energy Group. “Европа [смотрит] на вполне реальную перспективу отсутствия достаточного количества газа, когда он больше всего необходим, то есть в самую холодную часть года”.

“Цены взлетели до небес”, – добавил Мунтон, отметив, что европейские цены на природный газ – почти 50 долларов за млн. баррелей – превысили рост цен в США почти в десять раз. “Это чрезвычайно высокая цена, которую приходится платить за природный газ, и на самом деле выхода отсюда нет”.

Многие чиновники и эксперты в области энергетики опасаются, что кризис будет только углубляться после того, как на этой неделе на плановое техническое обслуживание будет выведен “Северный поток – 1”, крупнейший газопровод из РФ в Европу. Хотя предполагается, что газопровод будет находиться в ремонте всего 10 дней, история энергетического шантажа и применения оружия Кремлем породила опасения, что Москва не вернет его в строй, оставив в беде европейские страны, от которых в значительной степени зависит газоснабжение.

“Все возможно. Все может случиться”, – сказал министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью Deutschlandfunk в субботу. “Может случиться так, что газ снова потечет, может быть, больше, чем раньше. Может случиться и так, что ничего не придет”.

Это будет означать проблемы для предстоящей зимы, когда спрос на энергию резко возрастет, а наличие достаточного количества природного газа необходимо для отопления. Европейские страны обычно полагаются на летние месяцы для пополнения своих газовых хранилищ. А во время войны, когда будущее газоснабжения континента неясно, наличие такой энергетической подушки особенно важно.

Если продолжительные перебои с поставками газа из РФ продолжатся, эксперты предупреждают, что зима будет сложной: возможны нормирование, остановка промышленных предприятий и даже массовые экономические потрясения. Британские чиновники, которые всего несколько месяцев назад предупреждали о стремительном росте счетов за электроэнергию для потребителей, теперь предупреждают о еще худшем.

Европа может столкнуться с “зимой недовольства”, – говорит Хелима Крофт, управляющий директор RBC Capital Markets. “Рационирование, закрытие промышленных предприятий – все это надвигается”.

Беспорядки уже назревают, забастовки вспыхивают по всему континенту, поскольку домохозяйства борются с ростом стоимости жизни и инфляционным давлением. Некоторые из этих недовольств отразились и на энергетическом рынке. В Норвегии, крупнейшем после РФ поставщике природного газа в Европейский Союз, массовые забастовки в нефтяной и газовой промышленности на прошлой неделе вынудили компании остановить производство, что вызвало новые потрясения по всей Европе.