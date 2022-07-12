Китай ворует песок Тайваня

В конце апреля Управление береговой охраны Тайваня получило новый фрегат Hsinchu. Весом 4 000 тонн, это массивное чудовище, было немедленно направлено на службу в Северную Тихоокеанскую флотилию Тайваня для защиты одного из самых ценных морских ресурсов Тайваня – песка. Китай увеличивает добычу песка в водах островов. Это коварная деятельность, в результате которой Пекин получает столь необходимый ему песок, а Тайвань несет большие расходы и деградирует морское пространство.

“Hsinchu” – второй из четырех запланированных фрегатов CGA [Управления береговой охраны], он оснащен тремя водометами высокого давления, способными стрелять по целям на расстоянии до 120 метров”, – рассказали Taiwan News, когда был получен новый фрегат. Примерно во время прибытия “Хсинчу” КГА также получила четвертый и пятый из 12 запланированных морских патрульных кораблей. Одни только фрегаты обойдутся Тайваню почти в 400 миллионов долларов.

Новые корабли нужны КГА потому, что в последние несколько лет на острова Мацу – тайваньскую территорию вблизи побережья Китая – постоянно прибывают непрошеные гости. Эти гости – экскаваторы с бригадами, которые прибывают в воды у островов – воды, принадлежащие Тайваню, – чтобы взять тайваньский песок. В 2020 году Тайвань выдворил из своих вод почти 4000 китайских земснарядов и судов, перевозящих песок, что на 560 процентов больше, чем в 2019 году, пишет Reuters.

“Китаю не хватает большого количества песка для строительства небоскребов во многих городах”, – сказал FP Сусуму Такаи, президент японского Исследовательского института стратегии безопасности. “В результате Китай вычерпывает большое количество морского песка на островах Тайваня вдоль побережья Китая. Поскольку Китай утверждает, что Тайвань является частью Китая, он считает, что вычерпывает морской песок у своего собственного побережья”. Тайвань не может ничего поделать с этим, кроме как послать суда береговой охраны, чтобы отогнать экскаваторы – к этому времени они уже успели достать хотя бы немного песка с морского дна.

“После воды песок является самым используемым ресурсом в мире”, – говорит Арно Вандер Вельпен, специалист по песчаной промышленности и анализу данных в Глобальной информационной базе данных о ресурсах в Женеве, партнерстве между Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), правительством Швейцарии и Женевским университетом. “Каждый год мир возводит стену высотой и шириной 27 метров, эквивалентную стене высотой и шириной 27 метров, проходящей по всему экватору”. Это 50 миллиардов тонн каждый год.

Большая часть песка используется Китаем, чей стремительный рост до уровня крупной промышленно развитой экономики был обеспечен песком. Согласно данным Глобальной информационной сети по агрегатам, почти 40 процентов песка используется только в Китае. Напоминание: Песок используется в бетоне, стекле, асфальте и все чаще для рекультивации земель, что является важной частью расширения инфраструктуры в Гонконге и других городах. Пустынный песок не подходит для этих целей – он слишком гладкий и несвязный. Вместо этого для строительства нужен песок из рек, побережий и карьеров.

“За последние четыре года Китай использовал больше песка и гравия, чем США за весь прошлый век”, – отметил Вандер Велпен. Инфраструктурный бум в Китае за последние три десятилетия потребовал – и все еще требует – тонны бетона. На самом деле, многие миллиарды тонн: Мировое производство цемента выросло с 1,39 миллиарда метрических тонн в 1995 году до 4,4 миллиарда тонн в 2021 году – в основном за счет новых китайских автомагистралей, аэропортов и мегаполисов.

Пекин, конечно, не получает большую часть своего песка с Тайваня – он добывает много песка у себя дома, где озеро Поян является крупнейшей песчаной шахтой в мире, и импортирует песок на сотни миллионов долларов со всего мира. Однако с точки зрения Китая, преследование Тайваня из-за песка – это двойной выигрыш: он забирает необходимый ресурс и накладывает дополнительное бремя на Тайбэй, заставляя Тайвань перенаправлять жизненно важные финансовые и военные ресурсы на свою береговую охрану. Преследование Тайваня Китаем из-за песка является, по сути, ярким примером агрессии в “серой зоне”: не военного характера и недостаточно масштабного, чтобы вызвать военный ответ со стороны страны-объекта, но все же очень вредного.