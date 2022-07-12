 

Лейбористы Великобритании голосуют за доверие правительству Бориса Джонсона

12.07.2022, 13:50, Разное
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Согласно партийным источникам, оппозиция представит предложение во вторник с целью проведения голосования на следующий день.
После череды скандалов Джонсон покинул пост лидера консерваторов. Однако Джонсон все еще занимает пост временного премьер-министра до тех пор, пока не будет найдена замена. Это вызвало раскол среди членов парламента от Тори. Если лейбористы выдвинут кандидатуру г-на Джонсона, это заставит его коллег голосовать в поддержку правительства или против него, информирует actualnews.org

Депутаты от Тори обеспокоены тем, что оппозиция правительству может привести к всеобщим выборам в то же время, когда они будут выбирать нового лидера. Они также рискуют потерять значительное большинство в Общине, полученное г-ном Джонсоном в 2019 году.

На прошлой неделе авторитет г-на Джонсона был стремительно подорван министрами кабинета и младшими помощниками, которые ушли в отставку из правительства. Члены парламента от Тори также публично призвали к отставке Джонсона.

Для того чтобы вотум доверия прошел, необходимо простое большинство голосов. В ближайшие два месяца будет зафиксировано, как кандидаты на лидерство и их коллеги по общине относятся к тому, что Джонсон останется на своем посту.

Консервативная партия теперь должна объявить о замене 5 сентября. Это ослабило требования о немедленном уходе г-на Джонсона.

Тот факт, что предложение подано от имени лейбористов, делает поддержку Тори менее вероятной.

Сэр Кейр Стармер ранее угрожал провести голосование о доверии, чтобы прекратить “эту бессмыслицу о том, чтобы продержаться еще несколько месяцев”.



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