Лукашенко рассказал, как обсуждал с Путиным планы Запада напасть на Россию
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным стратегические планы Запада по нападению на Россию через Украину и через Белоруссию.
«В последнее время – и мы это подробно обсуждали вчера (по телефону – прим. ВЗГЛЯД) с президентом Российской Федерации – разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара … – через Украину и через Беларусь», – приводит его слова БелТА.
Заявление Лукашенко прозвучало во вторник в Минске на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.
Накануне в пресс-службе главы белорусского государства сообщили, что президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону вопросы калининградского транзита и поставки российских энергоносителей в Европу.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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