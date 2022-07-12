Московский суд оштрафовал Apple на 2 млн рублей

Мировой суд Москвы оштрафовал Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей в России.

«Суд постановил признать Apple Inc виновным по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ («Невыполнение предусмотренной законодательством РФ обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории России») и назначил наказание в виде штрафа на сумму 2 млн рублей», – передает ТАСС решение, которое зачитал судья Тимур Вахрамеев.

Представители компании в ходе заседания суда подчеркнули, что к административной ответственности привлекается ненадлежащее юридическое лицо.

«В рамках структуры Apple создано много юридических лиц. Обработкой персональных данных занимается не Apple Inc, a Apple Distribution International Ltd., это указано во всех разъяснениях для пользователей продуктами Apple», – отметил один из защитников организации.

Кроме того, суд оштрафовал Google на 60 тыс. рублей за публикацию личных данных блогера Ильи Ремесло без его согласия.

«Суд постановил признать виновным Google LLC по ч. 5 ст. 13.11 («Неисполнение оператором требования субъекта персональных данных об уточнении персональных данных, их блокировании или уничтожении») и назначить этому юридическому лицу наказание в виде штрафа на сумму 60 тыс. рублей», – добавил судья.

В материалах дела отмечено, что оглашенных в суде, ранее на видеохостинге Youtube, в канале «Навальный лайф», был опубликован личный телефон Ремесло без его согласия. Блогер написал заявление в Роскомнадзор с просьбой привлечь в связи с этим Google к ответственности. После этого регулятор составил протокол об административном правонарушении.

При этом представитель Google Павел Багрянцев требовал прекратить дело ввиду ряда нарушений. По его словам, Роскомнадзор не предоставил доказательств того, что указанный в ролике телефон действительно принадлежит Ремесло.

«Кроме этого, непонятно, почему протокол составлен в отношении Google, ведь Youtube имеет самостоятельное юридическое лицо. Кроме того, Google не был надлежащим образом уведомлен о месте и времени судебного заседания», – сказал юрист.

В конце июня московский суд выписал штраф в размере 1 млн рублей службе доставки UPS за отказ локализовать данные российских пользователей в стране, также штраф получили Google, видеосервис Twitch и фотохостинг Pinterest.

Ранее сообщалось, Google что грозит штраф в размере от 6 до 18 млн рублей за нарушение ч. 9 ст. 13.11 КоАП «Повторное невыполнение требований по локализации данных в России».

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