 

Московский суд оштрафовал Apple на 2 млн рублей

12.07.2022, 13:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мировой суд Москвы оштрафовал Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей в России.

«Суд постановил признать Apple Inc виновным по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ («Невыполнение предусмотренной законодательством РФ обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории России») и назначил наказание в виде штрафа на сумму 2 млн рублей», – передает ТАСС решение, которое зачитал судья Тимур Вахрамеев.

Представители компании в ходе заседания суда подчеркнули, что к административной ответственности привлекается ненадлежащее юридическое лицо.

«В рамках структуры Apple создано много юридических лиц. Обработкой персональных данных занимается не Apple Inc, a Apple Distribution International Ltd., это указано во всех разъяснениях для пользователей продуктами Apple», – отметил один из защитников организации.

Кроме того, суд оштрафовал Google на 60 тыс. рублей за публикацию личных данных блогера Ильи Ремесло без его согласия.

«Суд постановил признать виновным Google LLC по ч. 5 ст. 13.11 («Неисполнение оператором требования субъекта персональных данных об уточнении персональных данных, их блокировании или уничтожении») и назначить этому юридическому лицу наказание в виде штрафа на сумму 60 тыс. рублей», – добавил судья.

В материалах дела отмечено, что оглашенных в суде, ранее на видеохостинге Youtube, в канале «Навальный лайф», был опубликован личный телефон Ремесло без его согласия. Блогер написал заявление в Роскомнадзор с просьбой привлечь в связи с этим Google к ответственности. После этого регулятор составил протокол об административном правонарушении.

При этом представитель Google Павел Багрянцев требовал прекратить дело ввиду ряда нарушений. По его словам, Роскомнадзор не предоставил доказательств того, что указанный в ролике телефон действительно принадлежит Ремесло.

«Кроме этого, непонятно, почему протокол составлен в отношении Google, ведь Youtube имеет самостоятельное юридическое лицо. Кроме того, Google не был надлежащим образом уведомлен о месте и времени судебного заседания», – сказал юрист.

В конце июня московский суд выписал штраф в размере 1 млн рублей службе доставки UPS за отказ локализовать данные российских пользователей в стране, также штраф получили Google, видеосервис Twitch и фотохостинг Pinterest.

Ранее сообщалось, Google что грозит штраф в размере от 6 до 18 млн рублей за нарушение ч. 9 ст. 13.11 КоАП «Повторное невыполнение требований по локализации данных в России».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08.21 / Патрушев обсудил с главой МИД Ирака вопросы безопасности

07.07.21 / В Госспецсвязи сообщили, что сайты Офиса президента, СБУ и других госорганов не работали из-за атак

11.12.21 / В центре Петербурга пару влюбленных облили кислотой

13.03.21 / Губерниев заявил о кризисе биатлона в России

22.02.22 / Премьер-министр Литвы: Путин пристыдил Кафку и Оруэлла – никаких ограничений для воображения диктатора

02.09.20 / Германия: Навальный был отравлен веществом, сходным с «Новичком»

26.06.21 / В сеть попали логины и пароли 1 200 000 россиян

19.12.21 / Сбербанк внедрил новое приложение для проверки уровня страховой защиты

09.07.21 / В июне СБУ заблокировала 76 кибератак на украинские органы власти

15.03.21 / Названы номинанты премии “Оскар 2021”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика