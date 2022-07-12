ЕС утвердил кредит Украине в 1 млрд евро

Совет ЕС на уровне министров по экономике и финансам утвердил кредит Украине в 1 млрд евро в рамках программы экстренной макрофинансовой помощи этой стране, сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис на полях заседания Совета ЕС.

«Министры только что одобрили кредит в 1 млрд евро для Украины. Это часть нашей экстренной программы макрофинансовой помощи», – приводит его слова РИА «Новости».

В свою очередь Еврокомиссия (ЕК) подтвердила возможность быстрого перечисления Украине нового макрофинансового кредита на 1 млрд евро, до летних каникул.

Средства пойдут из нового пакета макрофинансовой помощи, анонсированного Еврокомиссией в мае. Ее общий объем может составить до 9 млрд евро.

Как сообщало ранее Bloomberg, Киеву 1 сентября нужно выплатить около 1,4 млрд долларов внешней задолженности с учетом процентов. Сами кредиторы, как сообщается, не слишком верят в способность Киева найти выход. Отмечается, что стоимость долговых обязательств Украины упала, причем обязательств со сроком погашения в сентябре – уже на 40%. Дефолт по внешним обязательствам отрицательно скажется на его доступе к мировому финансовому рынку в будущем.

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