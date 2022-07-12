Названа страна, из которой вернулся заразившийся оспой обезьян россиянин
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Россиянин, у которого была выявлена оспа обезьян, вернулся из Португалии, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Случай был завезен из одной из европейских стран – это Португалия, зарегистрирован в Санкт-Петербурге», – передает ТАСС слова Пшеничной в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее во вторник в Роспотребнадзоре сообщили, что первый случай оспы обезьян зафиксировали в России, заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.
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