Названа страна, из которой вернулся заразившийся оспой обезьян россиянин

Россиянин, у которого была выявлена оспа обезьян, вернулся из Португалии, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Случай был завезен из одной из европейских стран – это Португалия, зарегистрирован в Санкт-Петербурге», – передает ТАСС слова Пшеничной в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее во вторник в Роспотребнадзоре сообщили, что первый случай оспы обезьян зафиксировали в России, заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.

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