В США нашли молекулу, которая ускоряет рост волос
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Специалисты из Соединенных Штатов Америки открыли молекулу SCUBE3. Она отвечает подачу сигналов стволовым клеткам, которые инициируют рост волос.
Сигнальная молекула SCUBE3 производится клетками волосяных фолликулов и при необходимости посылает сигнал стволовым клеткам для начала деления и активации процесса поста волос. У людей с алопецией данный механизм работает некорректно из-за нарушений фолликулов.
Если активировать синтез молекулы искусственно, то это приводит к чрезмерному росту шерсти у подопытных животных. Также стимуляция выработки SCUBE3 положительно сказалась и на качестве и количестве волос у человека.
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