В США нашли молекулу, которая ускоряет рост волос

Специалисты из Соединенных Штатов Америки открыли молекулу SCUBE3. Она отвечает подачу сигналов стволовым клеткам, которые инициируют рост волос.

Сигнальная молекула SCUBE3 производится клетками волосяных фолликулов и при необходимости посылает сигнал стволовым клеткам для начала деления и активации процесса поста волос. У людей с алопецией данный механизм работает некорректно из-за нарушений фолликулов.

Если активировать синтез молекулы искусственно, то это приводит к чрезмерному росту шерсти у подопытных животных. Также стимуляция выработки SCUBE3 положительно сказалась и на качестве и количестве волос у человека.