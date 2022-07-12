 

В США нашли молекулу, которая ускоряет рост волос

12.07.2022, 13:37, Разное
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Специалисты из Соединенных Штатов Америки открыли молекулу SCUBE3. Она отвечает подачу сигналов стволовым клеткам, которые инициируют рост волос.

Сигнальная молекула SCUBE3 производится клетками волосяных фолликулов и при необходимости посылает сигнал стволовым клеткам для начала деления и активации процесса поста волос. У людей с алопецией данный механизм работает некорректно из-за нарушений фолликулов.

Если активировать синтез молекулы искусственно, то это приводит к чрезмерному росту шерсти у подопытных животных. Также стимуляция выработки SCUBE3 положительно сказалась и на качестве и количестве волос у человека.



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