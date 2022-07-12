Мнение: СТРИМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ №2. Таймкоды

ВСТУПЛЕНИЕ

2:10 Что такое конформизм. Кто и зачем называет соленую кашу сладкой. Диктаторы и диссиденты

13:40 Психологический комфорт против физического. Что важнее

16:35 Как соотносятся уровень убийств и уровень самоубийств. Как помогают решать психологические проблемы тяжелая и беспросветная жизнь, полная лишений

22:30 Страшная сила стремления к выживанию – против воли к смерти

24:30 Что такое «психологическое благополучие» и каковы подделки под него. Кого и как защищают «психологические защиты»

31:50 Как избавиться от похмелья. Женский и мужской алкоголизм.

35:40 Кого мы называем «психически больные». Тайны психиатрии – самой мутной и наименее исследованной отрасли медицины. Почему «пограничникам» опасна СВО

43:40 Как приструнить психопата в семье

47:00 Что такое «собирание черных карточек» и как это связано с самоубийством. Суть «психологических игр»

50:40 Игра в «спасателя»

51:00 Нон-конформизм в обращении с подростками: как тонко его используют на Западе – и как топорно у нас

55:15 Пионеры и тимуровцы – кто знает разницу

56:20 «Быть не как все» и «быть как все» – два ужаса подросткового возраста

59:00 Индивидуализм – корневое отличие западной цивилизации

1:00:50 Помогают ли материальные ресурсы решению психологических проблем? Или добавляют новые? Почему «богатые тоже плачут»?

1:05:40 Как найти мотивацию «не обжираться»

1:11:00 Почему самое естественное (нагота, боль, страсть) считается стыдным?

1:19:30 Психически больные в период ВОВ

1:24:30 О власти параноидной и власти шизоидной. Излечивает ли Сверхидея от паранойи

1:27:10 Психопаты-манипуляторы

1:29:10 О натуристах и нудистах в России. Негр – это лучший нудист! Асексуальность нудизма

1:34:20 Еще раз о природе психологического благополучия

1:37:00 Немецкий психолог Вильгельм Райх и его телесно-ориентированная терапия. «Единство тела и духа»

ПРОЩАНИЕ