Что убивает желание? – Личное мнение

У меня, как и любой, наверное, привлекательной женщины, была страшная подружка. Но с секретом.

Секрет — в том, что моя страшная подружка была объективно красивее, чем я.



Фото: istockphoto.com

Пронзительно голубоглазая блондинка, высокая, точёная, вся какая-то безупречно пропорциональная и лицом, и фигурой.

Однако именно эта женщина, как ни парадоксально, заняла роль моей страшной подружки.

Аня совершенно не нравилась мужчинам. Вот совсем. Всегда одинокая, всегда шла довеском ко мне

Помню, как-то спровадила я её на свидание с моим хорошим другом.

Тот прямо из туалета в ресторане звонит и вопит:

– Лена, твою мать! Ты зачем мне жабу подсунула?

– А в чём, собственно, дело?

– Издеваешься? Она же — в прыщах!

Ну, в общем, да: у Ани были прыщи. Бугристые, красные, она их очень стеснялась и постоянно маскировала.

Но я-то искренне верила в то, что Анькины стильно одетые, тогда ещё 27-летние 177 сантиметров прекрасной фигуры и красивых волос с лихвой компенсируют плохую кожу.

Оказалось, что нет! Ни на капельку!

Поговорила обсудила тогда тему с другими знакомыми мужчинами. Все голос заявили: «Секс с прыщавой неприемлем».

Любители худых готовы были вдуть полненькой при условии, что у неё — очень симпатичное лицо. Поклонники большегрудых периодически встречались с плоскогрудыми. Предпочитающие блондинок женились на брюнетках и наоборот.

Но вот целовать прыщи волонтёров не оказалось.

С тех пор я точно знаю, почему у многих прыщавых женщин при прочих прекрасных данных не ладится личная жизнь.

Конечно, вывести прыщи — не так просто. Особенно — хронические, застарелые, не проходящие годами.

Но и опускать руки, даже когда вы перепробовали всё и чуточку больше, не нужно.

Да, найти реально действующую косметику, — крайне сложно. Средств на рынке — море, но работают из них, увы, считанные единицы.

В 90% косметических средств от акне используются цинк и ниацинамид. Только вот мало кто знает, что эти компоненты никак не влияют на причину появления воспалений, а эффективны только в стадии ремиссии: когда прыщи, в принципе, уже побеждены.

Вот почему по-настоящему «рабочая» косметика, которая устраняет именно причину акне — бактерии-возбудители — это редчайшая находка.

В состав сыворотки анти-акне от Ustinov Cosmetics входит азелаиновая кислота — единственное средство, которое действительно предотвращает развитие угрей на ранней стадии.

Результат от использования этой сыворотки заметен уже через 7-14 дней при регулярном применении, как минимум, 1-2 раза в день.



Фото: Ustinov Cosmetics

Сыворотка особенно эффективна в комплексе с другими продуктами Ustinov Cosmetics из линейки Анти-акне — с гелем для умывания (снятия макияжа) и тоником.

Их нужно использовать перед нанесением сыворотки. Гель и тоник очищают, смягчают кожу лица и удаляют скопившееся лишнее сальце. После такого детокса кожа максимально готова взаимодейстовать с активными компонентами сыворотки. В составе геля и тоника также есть азелаиновая кислота, которая ускоряет очищение кожи от прыщей. Результат не заставит себя ждать!

В отличие от многих аптечных препаратов, средства линейки Анти-акне решают целый ряд проблем, а не одну:

– устраняют угри,

– убирают пятна, которые остались от прошлых угрей,

– увлажняют и восстанавливают кожу.

Косметика создана Никитой Устиновым, который не просто лично отвечает за качество своей продукции, но и болеет за неё всей душой.

Ustinov Cosmetics для него — очень личный проект. Изначально мужчина хотел помочь своей любимой жене. Но кругом была только косметика, которая боролась с последствиями, а не с первопричиной.

Когда результат сыворотки, которую создал Никита Устинов, превзошел все ожидания, он решил помочь и другим людям. Теперь это — его основная миссия, которая по приоритетности превышает даже желание заработать.

Устинов действительно любит своё детище, очень гордится им, понимая, как кардинально может изменить жизнь человека чистая кожа.

Над созданием этой высокоэффективной косметики трудятся технологи с более чем 20-летним опытом работы в крупных косметических компаниях.

Устинов не просто гарантирует эффективность своей косметики, но и готов вернуть деньги, если она не поможет при условии, что причина акне — не в гормональном сбое. В случае проблем с гормонами ни одно из средств от акне не поможет без дополнительного лечения. А вот как определить причину, Никита подскажет: проконсультирует лично.

В общем с большим удовольствием и от всей души, рекомендую!

А у вас были проблемы с мужчинами, которые разрешились после того, как вы что-то в себе изменили? Если да, то что это были за изменения?

Делитесь! Может, кому-то ваш опыт окажется полезен.

—