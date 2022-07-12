Курс евро опустился ниже 1 доллара впервые с декабря 2002 года

Курс евро к доллару опустился ниже 1 доллара впервые с декабря 2002 года, следует из данных Forex Capital Markets.

По данным на 12.46 мск, пара евро-доллар находилась на уровне 0,9999. К 12.50 мск данный показатель поднялся до отметки 1,0008, пишет ТАСС.

Во вторник рубль в начале валютных торгов на Московской бирже ослабел по отношению к доллару и укрепляется к евро. По данным на 10.07 курс доллара растет до 59,1 рублей (+0,34%), евро теряет 0,04%, опускаясь до отметки 59,2 рублей.

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