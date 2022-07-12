 

Кремль спросили об укреплении рубля

12.07.2022, 12:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Излишнее укрепление рубля является темой для особого внимания правительства и Центробанка, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Все-таки это не наша прерогатива – высказывать точные параметры желаемых курсов валют, в том числе и национальной валюты, но, скажем так, излишнее усиление рубля – это предмет для особого внимания, тема для особого внимания правительства, нашего мегарегулятора. Этот вопрос действительно высоко стоит в повестке дня», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, согласны ли в Кремле с оценкой минфина о негативном влиянии нынешнего курса доллара на бюджет, и какая картина на валютном рынке кажется оптимальной.

Песков добавил, что снижение курса доллара не должно вызывать эмоции.

«Этот вопрос связан с функционированием экономики и совершенно конкретными цифровыми показателями, а не эмоциями», – сказал Песков.

Ранее во вторник рубль в начале валютных торгов на Московской бирже слабел по отношению к доллару и укреплялся к евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08.20 / “Это начало свободы Донбасса”. Зеленский “зафиксирует промежуточные успехи перемирия” в нормандском формате

27.04.21 / Санина прокомментировала предложение Тины Кароль занять ее место на шоу “Голос країни”.

12.12.21 / Найем: Гогилашвили нужно уволить и никогда не допускать к власти

25.02.21 / В работе Facebook и Instagram случился сбой

23.11.21 / Fox News – белый застрелил белых — американские СМИ видят в этом расизм

09.05.21 / Участники «Большой перемены» и РДШ поздравили ветеранов с Днем Победы

21.12.20 / Минюст США не заметил масштабных фальсификаций на выборах

23.08.21 / На нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе произошел взрыв

02.02.22 / Госдолг США превысил 30 трлн долларов

17.07.20 / Шестая годовщина крушения MH17. В США призвали РФ сотрудничать со следствием

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика