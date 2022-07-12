Кремль спросили об укреплении рубля

Излишнее укрепление рубля является темой для особого внимания правительства и Центробанка, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Все-таки это не наша прерогатива – высказывать точные параметры желаемых курсов валют, в том числе и национальной валюты, но, скажем так, излишнее усиление рубля – это предмет для особого внимания, тема для особого внимания правительства, нашего мегарегулятора. Этот вопрос действительно высоко стоит в повестке дня», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, согласны ли в Кремле с оценкой минфина о негативном влиянии нынешнего курса доллара на бюджет, и какая картина на валютном рынке кажется оптимальной.

Песков добавил, что снижение курса доллара не должно вызывать эмоции.

«Этот вопрос связан с функционированием экономики и совершенно конкретными цифровыми показателями, а не эмоциями», – сказал Песков.

Ранее во вторник рубль в начале валютных торгов на Московской бирже слабел по отношению к доллару и укреплялся к евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

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