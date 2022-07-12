 

Россияне массово покидают города ради спокойной жизни

12.07.2022, 12:50, Разное
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Россияне массово переезжают за город на летний период или навсегда. Об этом говорит свежая статистика по продажам загородных домов.

Согласно свежим данным продаж в сфере недвижимости, спрос на готовые загородные дома увеличился на 50 процентов за последние полгода. Более трех тысяч граждан взяли кредиты на покупку дачи или дома.

Объем сделок по загородной недвижимости приблизился к 15,5 миллиарда рублей и почти на 70% превысил итог первого полугодия прошлого года.

Чаще всего люди покупали дачи из Москвы и области, а также жители Ростовской области и Татарстана. Хорошие показатели также в Краснодарском крае и в Новосибирске. В среднем люди берут кредит на 20 лет.

“Число клиентов, желающих сменить стандартную квартиру на комфортные дома за городом, по-прежнему растет”, – рассказал заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. Эксперты ожидают, что в ближайшее время такая тенденция продолжится.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что спрос на ипотеку в Москве постепенно снижается. Люди стали реже брать кредиты на покупку своего первого жилья. Гораздо реже граждане стали брать в ипотеку вторую и третью квартиры, только если для улучшения жилищных условий.



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