Отреклись от отца, живут с другим отчеством и под чужой фамилией: что стало с детьми Стоянова

Уже больше 20 лет Юрий Стоянов счастлив в третьем браке. С нынешней женой актер воспитал как родную дочь, так и двух падчериц. Если об успехах своих девчонок Стоянов рассказывает с большим удовольствием, то о взрослых сыновьях, родившихся в первом браке, почти не упоминает. Николай и Алексей уже давно не общаются со знаменитым отцом и живут под фамилией отчима.

В первый раз Юрий Николаевич женился еще в студенчестве. Его супругой стала искусствовед Ольга Синельченко. В 1978-м, вскоре после скромной свадьбы, у пары родился первый сын Николай, а через пару лет на свет появился Алексей. Тогда новоиспеченные родители даже не подозревали, что их семейное счастье совсем скоро закончится.

В 1983 году Стоянов ушел от супруги и женился на новой возлюбленной Марине Венской. Синельченко затаила обиду на мужа, бросившего ее с двумя детьми, и запретила ему общаться с отпрысками. Долгое время мальчиков навещал только отец актера, а когда его не стало, артист совсем потерял с ними связь.

После развода экс-супруга юмориста перебралась во Францию и снова вышла замуж. Второй муж Ольги, профессор Максим Хлопов, принял ее сыновей от прошлого брака как родных и дал мальчикам свое отчество и фамилию.

С возрастом наследники артиста не изъявили желания общаться с биологическим отцом и, можно сказать, окончательно от него отреклись.

Наследники пародиста давно выросли, обзавелись семьями и построили карьеру. 44-летний Николай Хлопов нашел себя в бизнесе и создал первый в стране курс по отслеживаю трендов в известном учебном центре, а 42-летний Алексей Хлопов стал лыжником и перебрался в Сочи. Бывшая жена Стоянова по-прежнему живет во Франции вместе с мужем, а сыновья регулярно их навещают.

Со второй женой, Мариной Венской, юморист прожил вместе больше 10 лет. Детей в браки так и не появилось, а в середине 90-х он и вовсе распался. Настоящее счастье, гармонию и большую семью Юрий Николаевич обрел только с третьей женой Еленой. Актер принял ее дочерей от предыдущего брака, Ксению и Анастасию, как родных и стал называть их своими дочками. А 19 лет назад супруга подарила знаменитости еще одну, уже общую наследницу Екатерину.

О дочерях знаменитости известно мало. Ксения стала пиар-специалистом, Анастасия получила образование в сфере туризма, а Екатерина учится в одном из московских вузов. Когда разговор заходит о семье, Юрий Стоянов с любовью вспоминает о родной и приемных дочках, а вот о сыновьях почти не говорит. Пародист дает понять, что до сих пор чувствует перед наследниками вину.