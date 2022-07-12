Подчеркнут вашу индивидуальность: трендовые стрижки для седых волос

Седина сегодня в тренде, поэтому не только женщины в возрасте, но и молодые девушки часто предпочитают именно серебристый цвет. Однако, если вы являетесь обладательницей настоящей седины и считаете, что волосы с возрастом стали тоньше и тусклее, для вас есть хорошая новость. Среди представленных моделей вы сможете выбрать ту стрижку, которая однозначно украсит ваш образ.

Пикси

Она представляет собой короткие волосы на затылочной и боковых частях и более длинные сверху и на макушке (можно носить с длинной или короткой челкой). Ее преимущество в том, что техника стрижки предусматривает освежение линии роста волос, а седые пряди становятся более структурированными.

Эта прическа неприхотлива для укладки и очень практична в эксплуатации. Вам необходимо всего лишь помыть голову и высушить волосы привычным и удобным способом. Можно слегка завить кончики при помощи плойки или утюжка. Обработайте прическу лаком или нанесите немного фиксирующего геля. Этого хватит для того, чтобы прическа целый день держала форму.

Боб

Эта прическа идеально подходит для седых волос, поскольку у нее много разновидностей, и вы сможете выбрать модель, которая вам больше всего подходит и импонирует. Вреди вариантов короткий, многослойный боб с челкой, легендарная версия Рэйчел боб длиной до подбородка, средний и длинный боб. Косая челка и удлинение к лицу визуально увеличивает объем седых волос, также пышность придает густая челка.

Многослойная прическа добавляет некоторой дерзости и кокетливости, благодаря чему женщина выглядит намного моложе. Укладка осуществляется очень просто. Достаточно создать волны или завитки в нужном вам направлении, и это будет выглядеть стильно и модно.

Длинные волосы

Если вам нравятся длинные волосы, и вы не готовы с ними расставаться, вы также сможете выбрать очень привлекательную прическу. Речь идет о пучках и косах, оригинальной мальвинке и пляжных волнах. Нет проблем с тем, что волосы седые, поскольку хороший уход и правильное окрашивание (скорее даже тонирование) обеспечивает прическу отличным цветом и формой.

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Выберите вариант, который вас больше всего устраивает, и ваша прическа дополнит образ стильностью, эффектностью и неповторимым шармом.

Окрашивание

Вы можете сделать волосы однотонными, выбрав тонирующий шампунь. Нанесите краску на верхний слой волос, а затем смойте. Этого будет достаточно для того, чтобы придать волосах легкий блеск и оригинальный оттенок. Если хотите достичь более интенсивного цвета, воспользуйтесь интенсивным тонером.

В отличие от первого варианта, когда волосы только начинаю седеть, тонер можно и нужно использовать, если седина покрывает 50% волос. Отличной идеей также будет выбрать оригинальную технику окрашивания (омбре или балаяж), используя серебристые и платиновые оттенки.

Уход

Если речь идет о средствах для укладки, очень удобной в использовании будет пенка для волос. Она фиксирует прическу, поможет волосам расположиться так, как вы хотите (в любую сторону), а также сохранит форму, как минимум, на целый день. Если считаете, что волосы стали намного суше, используйте гель. Готовую укладку можно покрыть небольшим слоем лака. Выбирайте стайлинговые средства по своему усмотрению, но не забывайте их смывать после использования. Кроме того, не рекомендуется пользоваться ими каждый день, но если вы привыкли именно к этому, смывайте средства вечером (это удобно при наличии коротких волос). Также необходимо периодически укреплять волосы, используя бальзамы и питательным маски. После мытья не забывайте о кондиционере, который размягчит ваши локоны и сделает их шелковистыми (также их будет проще расчесать).

Старайтесь беречь волосы и всегда помнить о том, что они требуют вашего пристального внимания, тогда они смогут всегда вас порадовать своей красотой.