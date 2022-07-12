Потеет голова – поможет сухой шампунь: шесть летних проблем с волосами и способы их решения

Лето в самом разгаре и, независимо от того, находитесь ли вы на природе, путешествуете или просто ходите на прогулку, важно обеспечить правильную защиту прядям. Могут возникать различные проблемы с локонами. Они повреждаются, становятся ломкими и сухими. Вот несколько полезных рекомендаций относительно того, как можно справиться с имеющимися проблемами с волосами.

Потеет голова, но не хочется мыть ее каждый день

В летние месяцы кожа головы может загрязняться намного быстрее, так как из-за более высоких температур выделяется больше пота и повышается выработка кожного сала, особенно у тех, у кого от природы волосы более жирные.

Может возникнуть соблазн чаще мыть волосы, чтобы бороться с жирностью, но это может только лишь усугубить имеющуюся проблему. Чрезмерно вымытая кожа головы становится сухой, в результате чего пряди становятся еще более жирными, чтобы сбалансировать это.

Есть довольно простые решения, если хочется, чтобы локоны выглядели свежими без чрезмерного мытья.

Сухой шампунь является хорошим средством, которое помогает справиться с проблемой грязных волос. Красиво смотрятся зачесанные назад пучки и причудливые косы, чтобы пряди не падали на лицо и при этом выглядели свежо и красиво.

Если нужно чаще мыть голову, то стоит использовать увлажняющий шампунь, кондиционер и маски для волос.

Волосы сухие и ломкие

Сильно высокие температуры, чрезмерная сухость и пребывание на солнце могут спровоцировать ломкость, что может привести к повреждению прядей.

Стоит отказаться от тепловых инструментов. Вместо этого отдать предпочтение увлажняющему шампуню и кондиционеру и проводить своевременное лечение волос.

Нужно как модно больше внимания уделять увлажнению волос, особенно если они длинные и вьющиеся, так как они быстро становятся сухими.

Быстро тускнеет цвет прядей

Летом мы хотим как можно больше времени проводить на свежем воздухе, и, естественно, хочется, чтобы волосы выглядели как можно лучше. Однако ультрафиолет может повредить пряди, а также это может привести к выгоранию цвета, если волосы окрашены. Чтобы обеспечить защиту, нужно обращаться с кожей головы точно так же, как с кожей лица.

Лучший способ избежать повреждений – держаться как можно дальше от солнца, если приходится находиться на улице весь день. Можно свести к минимуму воздействие ультрафиолета, надев шляпу или повязав волосы шарфом.

Также существуют специальные солнцезащитные кремы для волос. Стоит использовать водостойкие спреи, масла, праймеры или минеральные пудры, которые помогут сохранить влагу в прядях и их цвет. Эти средства помогут защитить волосы от жары и непогоды.

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Волосы вьются, когда становится теплее

Летом воздух обычно становится более влажным из-за резкого повышения температуры. Это может нанести серьезный ущерб волосам и привести к появлению завитков.

Стоит избегать воздействия тепловых приборов, мытья головы слишком горячей водой, особенно если есть склонность к завиванию прядей. Вместо этого стоит выбирать питательные средства, кондиционеры и масла, чтобы помочь влаге проникнуть прямо в стержень волоса.

Также можно попробовать использовать щетку из кабаньей щетины, чтобы кутикулы лежали ровно. После мытья головы волосы нужно промокнуть полотенцем из микрофибры. Это поможет минимизировать повреждения.

Можно ли мочить волосы при купании в море или бассейне

Если хочется окунуться в море или провести день в бассейне, то стоит помнить о том, что все типы волос могут пострадать без надлежащего ухода.

Вьющиеся пряди более подвержены повреждению хлором. Все это по причине того, что волнистые волосы от природы более сухие и пористые, поэтому поглощают больше вредных химических веществ.

И бассейн, и морская вода потенциально могут оказывать негативное воздействие на пряди. Хлор и морская соль могут оказывать вредное воздействие на волосы. Хлор приводит к удалению натуральных масел, делая пряди сухими и поврежденными. Соль, содержащаяся в морской воде, пересушивает кутикулу волос.

Если регулярно красите пряди, то воздействие хлора и соли может сделать их более пористыми, сухими и ломкими. Пористые волосы намного сильнее впитывают из воды окисленные металлы, такие как медь, что приводит к их обесцвечиванию.

Прежде чем идти плавать, нужно насытить пряди достаточным количеством пресной воды. Это поможет уменьшить количество хлора и соли, прилипающих к кутикуле. После плавания нужно тщательно ополаскивать локоны пресной водой, чтобы удалить химические вещества.

Как можно осветлить волосы

Если хочется осветлить пряди, но при этом нужно предотвратить их повреждение, то стоит использовать натуральные средства, а не химические красители.

Для мелирования можно использовать сок лимона. Можно нанести на пряди смесь из 1 ст. сока лимона и 1/4 ст. кондиционера для волос или масла кокоса. Нанести на волосы и посидеть на солнце в течение тридцати минут.