Во время испытания ракеты SpaceX произошел взрыв

Во время испытания американской ракеты SpaceX произошел взрыв и последующий пожар. Илон Маск, глава компании, заявил, что в настоящее время проводится оценка ущерба.

Главный редактор NASASpaceFlight.com Крис Бергин опубликовал видео взрыва и последующего пламени на своей странице в Twitter.

“Да, это не очень здорово. Команда в настоящее время оценивает ущерб…”, – написал Маск в Twitter.

В его заявлении говорится, что “…эта проблема была связана только с испытанием на запуск. (Двигатели Raptor имеют сложную последовательность запуска.

Маск сказал: “В будущем мы не будем проводить пусковые испытания со всеми 33 двигателями одновременно”.

Источник: ria.ru