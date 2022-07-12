Во время испытания ракеты SpaceX произошел взрыв
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Во время испытания американской ракеты SpaceX произошел взрыв и последующий пожар. Илон Маск, глава компании, заявил, что в настоящее время проводится оценка ущерба.
Главный редактор NASASpaceFlight.com Крис Бергин опубликовал видео взрыва и последующего пламени на своей странице в Twitter.
“Да, это не очень здорово. Команда в настоящее время оценивает ущерб…”, – написал Маск в Twitter.
В его заявлении говорится, что “…эта проблема была связана только с испытанием на запуск. (Двигатели Raptor имеют сложную последовательность запуска.
Маск сказал: “В будущем мы не будем проводить пусковые испытания со всеми 33 двигателями одновременно”.
Источник: ria.ru
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