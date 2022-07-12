 

Развивающиеся страны должны сами выращивать больше зерновых

12.07.2022, 12:25, Разное
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В связи с нынешним продовольственным кризисом министр развития Германии Свенья Шульце (СДПГ) призвала развивающиеся страны стать менее зависимыми от импорта пшеницы и выращивать больше зерна самостоятельно.
“Помимо острой помощи, для развивающихся стран сейчас важно иметь возможность самим выращивать больше продукции, причем делать это с учетом климатических условий и на устойчивой основе”, – заявил Шульце в интервью газете Funke Mediengruppe во вторник. “Речь идет о том, чтобы более бедные страны стали более независимыми от того, что происходит на мировом рынке пшеницы”.

Этого можно достичь с помощью местных сортов зерновых, таких как сорго, которые хорошо приспособлены к почве и климату Африки, сказал Шульце. Политик СДПГ пожаловался, что нападение РФ на зернохранилище Украины привело к голоду миллионов людей по всему миру.

“Когда цены на продовольствие растут во всем мире, это в первую очередь ударяет по самым бедным”, – сказал Шульце. “Если вам приходится тратить почти весь свой доход на еду, единственная альтернатива – голод.



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