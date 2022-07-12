Совет Безопасности ООН пытается найти компромисс по вопросу о помощи Сирии

Совет Безопасности ООН продолжает бороться за компромисс для продления помощи страдающим людям в Сирии, срок которой истек в воскресенье.

Первая попытка не удалась в пятницу. Западные дипломаты заявили в понедельник, что резолюция с поправками, возможно, будет принята во вторник. Первоначально резолюция должна предусматривать продление на шесть месяцев с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Россия наложила вето

Срок действия механизма официально истек в воскресенье после того, как Совет ранее не смог договориться о его продлении. На заседании органа в пятницу РФ впервые наложила вето на проект резолюции, подготовленный Ирландией и Норвегией, о продолжении работы ключевого механизма помощи в стране, охваченной гражданской войной, еще на один год.

Контррешение России, согласно которому пограничный переход Баб-эль-Хава на северо-западе Сирии первоначально должен оставаться открытым только в течение еще шести месяцев, также не нашло одобрения.

Россия хочет закрыть пограничный переход

Россия, которая поддерживает сирийское руководство главы государства Башара Асада, неоднократно давала понять, что также хотела бы закрыть последний из четырех пограничных переходов – Баб аль-Хава на северо-западе страны. Тогда помощь ООН сможет попасть в Сирию только через правительство в Дамаске. Затем правительство могло бы распределять эту помощь.

Многие другие члены Совета Безопасности, включая США и Великобританию, хотят оставить пограничный переход открытым. Они утверждают, что шесть месяцев не обеспечивают достаточной безопасности планирования для организаций по оказанию помощи. В 2021 году механизм помощи был продлен еще на год – компромисс, который РФ и США назвали “поворотным моментом”.

Миллионы людей нуждаются в помощи

Агентства по оказанию помощи предупреждают о страшном голодном кризисе, если соглашение не будет достигнуто. Министерство иностранных дел Германии также призвало к достижению соглашения в понедельник.

Основанием для этого является резолюция ООН, действующая с 2014 года, срок действия которой истек в воскресенье, как и было запланировано. Постановление позволяет Организации Объединенных Наций доставлять важные гуманитарные грузы через пограничные переходы даже в те части страны, где идет гражданская война и которые не контролируются правительством.