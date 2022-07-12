 

В России подтвержден первый случай оспы обезьян

12.07.2022, 12:20, Разное
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Роспотребнадзор сообщил, что в РФ подтвержден первый случай заболевания оспой обезьян. Болезнь выявлена у молодого мужчины, который обратился к врачам с характерной сыпью. Ранее он вернулся из поездки по европейским странам. 

По результатам исследования биоматериалов с помощью специальных тест-систем у больного была подтверждена оспа обезьян. Молодой человек изолирован и находится в инфекционной больнице. Весь круг его общения установлен и находятся под наблюдением медиков. Таким образом,  возможность дальнейшего распространения инфекции остановлена. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Врачи отмечают, что болезнь протекает в легкой форме, без угрозы для жизни пациента. В РФ благодаря проводившейся в прошлом массовой вакцинации от натуральной оспы имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян.

Как передается оспа обезьян

Это не самая заразная инфекция, но все-таки она передается от человека человеку в следующих случаях:

  • Воздушно-капельным путем при длительном контакте.
  • При контакте с поврежденными участками кожи больного, его личными предметами и биологическими жидкостями.
  • Через биоматериалы из очагов поражения инфицированного человека.


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