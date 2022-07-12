Новое исследование дает представление о длительном коронавирусе

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12.07.2022, 12:15, Разное
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Исследователи выяснили, как синдромы поствирусной усталости, в том числе длительный COVID, становятся заболеваниями, которые меняют жизнь, и почему пациенты страдают от частых рецидивов. Сообщает портал MedicalXpress.

В исследовании, опубликованном в Frontiers in Neurology , он и его коллеги из Отаго, Университета Виктории в Веллингтоне и Технологического университета Сиднея разработали объединяющую модель, чтобы объяснить, как симптомы этих заболеваний, связанные с мозгом, поддерживаются через связь между мозгом и телом.

Они предполагают, что после первоначальной вирусной инфекции или стрессового события последующая системная патология перемещается в мозг через нервно-сосудистые пути или через дисфункциональный гематоэнцефалический барьер. Это приводит к хроническому нейровоспалению и провоцирует устойчивое заболевание с хроническими циклами восстановления рецидивов.

Модель предполагает, что исцеление не происходит, потому что сигнал циклически передается от мозга к телу, вызывая у пациента рецидив. Создание этой модели важно не только для «предстоящих огромных исследовательских усилий», но и для признания пациентов с ME/CFS и длительно страдающих COVID.

«Эти заболевания очень тесно связаны между собой, и ясно, что биологическая основа длительного COVID однозначно связана с исходной инфекцией COVID, поэтому больше не должно быть никаких споров и сомнений в том, что синдромы поствирусной усталости, такие как ME/CFS, имеют биологическую основу и связаны со значительными нарушениями физиологии», — говорит почетный профессор Тейт. Эта работа позволит получить лучшие научно обоснованные знания об этих заболеваниях и найти методы лечения.



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