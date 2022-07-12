Мнение: Горинов

Мне очень не нравится, что Госдума приравняла министерство обороны к младенцу, которое глаголет истину. Еще больше не нравится, что этот «младенец» объявлен в стране единственным глашатаем правды о спецоперации России на Украине. А признание преступниками всех, кто озвучивает что-то, отличающееся от истины министерства обороны – это, конечно же, отвратительно. Но, увы, закон принят, а закон надо выполнять, каким бы скверным он не был…

Поэтому когда меня спрашивают, почему я ничего не пишу про приговор в отношении муниципального депутата Алексея Горинова, мне ничего не остается, как отвечать: а что писать-то?

Об уголовном деле в отношении Горинова написано много и подробно. Вот здесь, к примеру. Что я могу добавить? Что повезло Алексею Горинову? Всего семь лет колонии за «личное мнение»? Что при Сталине за подобные «личные мнения» Алексея Горинова расстреляли бы? А в средневековой Европе и вовсе сожгли бы на костре?

На снимке: муниципальный депутат Красносельского округа Алексей Горинов в суде, фотография отсюда

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