Мнение: Иранские дроны для СВО

Иранские дроны для СВО

Применительно к заявлениям США о том, что РФ и Иран ведут переговоры относительно поставок из Ирана "сотен беспилотников" стоит учитывать несколько вещей:

1. Вашингтон всеми силами пытается ограничить возможность поставок вооружений и комплектующих в РФ из-за рубежа и регулярно прощупывает различные страны на предмет выявления таких поставок, сопровождая этот зондаж различными угрозами.

2. Проблемы с нехваткой дронов для нужд протяженного ТВД очевидны и официально были признаны в правительстве РФ (см. заявление вице-премьера Борисова).

3. Сейчас производство дронов спешно наращивают, производственные мощности переводят на 3-сменный режим работы + планируют открывать новые сборочные цеха, для которых набирают специалистов.

4. Иран является одним из мировых лидеров по разработке дронов (во многом, изначальные успехи Ирана построены на реверс-инжиниринге американских моделей) и имеет многолетнюю практику успешного применения своих дронов в ходе военных кампаний в Ираке, Сирии и Йемене. Особенно удачно в Йемене, где даже кустарные дроны собираемые хуситами из иранских комплектующих добивались эффектных результатов.

5. С субъективной точки зрения, большой интерес для ВС РФ из номенклатуры иранских БПЛА могут представлять различные БПЛА-камикадзе/барражирующие боеприпасы, большая часть моделей которых имеет дальность в районе 100 и более км.

6. При оптовых закупках систем, которые могут запускаться из обычных контейнеров (которые можно ставить даже на обычные пикапы и грузовики – есть например версия с шестью контейнерами с залповым запуском барражирующих боеприпасов), некоторое время потребуется на обучение расчетов.

7. Помимо дронов-камикадзы у Иран есть и большая коллекция различных разведывательно-ударных дронов, некоторые из которых по факту являются дальними родственниками американских дронов, которые в свое время попали в распоряжение иранских военных.

8. Важно помнить, что после отмены оружейного эмбарго введенного ООН против Ирана, никаких формальных препятствий для торговли оружием между Ираном и РФ нет. Отношения РФ и Ирана улучшаются, Иран в ближайшие месяцы вступит в ШОС, отношения Ирана и США традиционно на уровне дна.

В целом, если такие переговоры действительно ведутся, то существенное количество дронов иранского производства может неплохо так помочь в ходе дальнейшей кампании на Украине – например, для работы по артиллерийским и ракетным системам противника, которые в текущих реалиях находятся в рабочем радиусе иранских БПЛА.

В общем, посмотрим, будут ли такие поставки осуществляться или все останется на уровне разговоров. С моей точки зрения, если такая возможность в практическом отношении существует и позволяет закрыть проблемные моменты здесь и сейчас, покуда в стране кратно не нарастят производство дронов, то надо брать.

https://t.me/boris_rozhin/56850 – цинк

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