В Москве устанавливают гигантский экран, который будет показывать температуру в Европе и остаток газа в хранилищах

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12.07.2022, 11:32, Разное
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В Москве на Красной площади началась установка гигантского экрана высотой в 12 метров.

На нём будут круглосуточно отображаться текущая температура в крупнейших европейских столицах, а также приблизительные остатки газа в хранилищах ЕС.

Санкции против РоссииНаряду с сухой статистикой экран сможет показывать различные фразы, связанные с ситуацией: «Доигрались?», «Дружба греет. Вражда – нет», «Санкции так санкции», «Тепло ли тебе, Европа?», «На морозе лучше думается», «Согревают ли мечты о зелёной энергетике?».

Предположительно установку экрана профинансировал «Газпром». Источник в компании подтвердил, что раньше дисплей функционировал на одном из месторождений и показывал рабочим мотивационные изображения о счастливой пенсии, однако сейчас его перебросили на более важный участок.

– Посыл тут очевиден: не зря Бог дал нашей стране такие ресурсы и не зря он посылает Европе знак за знаком, что они проиграют в этом противостоянии, – сказал он. – Если они не хотят мира, значит, пусть отапливаются своими ЛГБТ-ценностями и демократией.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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