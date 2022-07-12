 

Космический проект «Сфера» получил от государства половину запрошенного бюджета

12.07.2022, 11:30, Новости дня
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Правительство одобрило финансирование создания многоспутниковой группировки «Сфера» в объеме 95 млрд рублей из требуемых 180 млрд, сообщил первый заместитель гендиректора Роскосмоса Юрий Урличич.

Хотя кабинет министров одобрил финансирование еще весной, публично о полном объеме государственного финансирования стало известно только сейчас, передает РИА «Новости».

«Шестого апреля 2022 года федеральный проект «Сфера» был одобрен правительством Российской Федерации с объемом бюджетного финансирования 95 млрд рублей», – говорится в презентации, которую Урличич показал на саммите деловых кругов «Сильная Россия – 2022».

Согласно одобренному проекту, на орбиту будут выведены 162 аппарата, хотя изначально планировалось более 500 спутников.

В группировку войдут спутники связи «Экспресс» и «Экспресс–РВ», аппараты «Скиф» для широкополосного доступа в интернет и спутники «Марафон» интернета вещей. Кроме того, в составе группировки будут спутники связи «Ямал», аппараты ДЗЗ «Смотр» и спутники наблюдения «Беркут».

Напомним, в ноябре 2020 года госкорпорация «Роскосмос» запросила у правительства 1,5 трлн рублей на создание многофункциональной спутниковой системы «Сфера».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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