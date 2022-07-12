 

Жена Байдена разозлила латиноамериканцев сравнением с едой

12.07.2022, 11:30, Новости дня
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Национальная ассоциация испаноговорящих журналистов (NAHJ) осудила слова первой леди США Джилл Байден, которая в ходе выступления в городе Сан-Антонио заявила, что латиноамериканцы такие же уникальные, как «тако на завтрак».

По мнению организации, подобное сравнение говорит о недостаточных знаниях о культуре.

«Мы не тако», – говорится в заявлении организации, текст которого передает ТАСС.

Журналисты подчеркнули, что наследие латиноамериканцев не следует сводить к стереотипам и призвали Байден и ее команду спичрайтеров получше ознакомиться с особенностями латиноамериканских сообществ.

Отметим, что популярность президента США Джо Байдена сейчас находится на рекордно низких отметках. Телеканал Fox News обращал внимание на новый тренд, который появился у представителей Демократической партии США, – держаться подальше от Байдена и по-тихому «сливать» его.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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