Огромный черный столб дыма: крупный пожар в Тюмени сняли на видео

В Тюмени произошел крупный пожар. Загорелось двухэтажное здание недалеко от МФЦ. По данным Ura.ru, строение принадлежит местной организации.

Людей из здания успели вовремя эвакуировать. По предварительным данным, никто не пострадал. По словам местных жителей, недалеко от загоревшегося здания находится местная администрация. Однако кому именно принадлежит загоревшееся строение, пока не ясно.

На месте работают спасатели. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.