ЕС намерен расширять сотрудничество с Марокко после трагедии в Мелилье

После гибели множества африканских мигрантов в испанском эксклаве Мелилья Европейский Союз рассчитывает на расширение сотрудничества с соседним Марокко. Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон подписала соответствующее соглашение с министрами иностранных дел Испании Фернандо Гранде-Марласка и Марокко Абделуафи Лафтитом в пятницу в Рабате.

Согласно соглашению, конкретной целью является борьба с сетями “контрабандистов”, например, путем проведения совместных расследований. В совместном заявлении говорится о “появлении новых, чрезвычайно жестоких методов работы этих преступных сетей”.

Две недели назад около 2000 мигрантов, в основном из стран Южной Африки, пытались пересечь границу между Марокко и Мелильей. По данным марокканских источников, погибли 23 мигранта. Неправительственные организации рассказали о “по меньшей мере 37” погибших и десятках раненых.

В любом случае, это самое большое число погибших в результате подобного инцидента на двух сухопутных границах между Марокко и ЕС. Власти также рассказали о 140 раненых полицейских на марокканской стороне и еще около 50 – на испанской.

Международное возмущение

Эти инциденты вызвали международное возмущение. Правозащитные организации и Организация Объединенных Наций обвинили марокканских и испанских пограничников в неправомерном применении силы и призвали к расследованию.

Испанское правительство первоначально защищало эту операцию, обвиняя, в частности, преступных контрабандистов в том, что они подвергают риску жизни мигрантов. Марокко раскритиковало “преднамеренный акт необычного насилия” со стороны нелегальных иммигрантов.

“Комиссар и министры выражают сожаление по поводу всех смертей людей, пытающихся нелегально эмигрировать, включая те, которые произошли во время последних болезненных событий 24 июня 2022 года”, – говорится теперь в заявлении Рабата. “Эти события, помимо того, что они являются человеческой трагедией, демонстрируют чрезвычайную опасность и жестокость сетей контрабандистов”. Хвалят “управление миграцией” правительства в Рабате.

Испанские эксклавы Сеута и Мелилья, расположенные в Марокко, регулярно посещают люди, надеющиеся на лучшую жизнь в Европе. В последние годы тысячи мигрантов пытались пересечь двенадцатикилометровую границу с Мелильей или восьмикилометровую границу с Сеутой, перелезая через заборы, вплавь или прячась в автомобилях.