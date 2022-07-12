 

Промпроизводство в Москве с начала года выросло почти на 10 процентов

12.07.2022, 10:05, Новости дня
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Объем промышленного производства в Москве за первые пять месяцев 2022 года вырос более чем на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Несмотря на внешние условия, столичная промышленность сохраняет положительную динамику: объем производства по итогам января – мая этого года увеличился на 9,3% по сравнению с первыми пятью месяцами предыдущего года», – приводит слова вице-мэра канал «360».

Ефимов подчеркнул, что значительный вклад в улучшение показателей внесли предприятия обрабатывающих отраслей, нарастившие выпуск продукции на 11,7%.

Общий объем производства в мае вырос на 8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а выпуск продукции обрабатывающих предприятий увеличился на 8,3%, добавил заместитель мэра Москвы.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что существенный рост зафиксирован в наиболее важных для жизнедеятельности отраслях. В частности, объем производства лекарств за первые пять месяцев 2022 года вырос на 18,8%, а выпуск одежды – на 21,7%.

Промышленным предприятиям в Москве в настоящее время доступны более 20 мер поддержки, в том числе льготные займы, субсидии и специальные статусы, позволяющие экономить на налогах, а также предоставляющие другие преференции.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что промпроизводство в РФ за первые четыре месяца выросло на 3,9%, но в апреле зафиксирован спад, в том числе в автопроме и ряде других отраслей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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