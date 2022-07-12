Президент Шри-Ланки ушел в отставку

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса передал заявление об отставке одному из высокопоставленных правительственных чиновников на фоне массовых протестов, информирует газета Daily Mirror.

По информации издания, документ датирован 13 июля, а завтра спикер ланкийского парламента выступит с обращением к нации, передает «Коммерсант».

Известно, что президент все еще находится на территории страны, однако планирует покинуть ее на этой неделе.

Также отмечается, что новый президент будет избран парламентом 20 июля, до этого исполняющим обязанности главы государства назначат премьера Ранила Викрамасингхе. Официальные лица Шри-Ланки данную информацию пока что не подтверждают.

Ранее сообщалось, что Раджапакса покинул страну и вернется домой к среде. Местонахождение действующего главы государства оставалось неизвестным с субботы, когда тысячи протестующих вышли на улицы Коломбо с требованием о его отставке.

Позднее стало известно, что Раджапакса намерен покинуть свой пост 13 июля.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с проходящими в столице протестами и захватом резиденции. В субботу протестующие захватили резиденцию, перелезая через забор.

Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему правящую верхушку Шри-Ланки многотысячной толпе удалось свергнуть с такой легкостью, и кто может за этим стоять.

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