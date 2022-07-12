ООН: положение детей в Украине вызывает обеспокоенность

В ежегодном докладе Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, опубликованном в понедельник, подробно описывается разрушительное воздействие различных конфликтов на детей во всем мире в 2021 году.

Опасности, описанные в докладе, варьируются от эскалации конфликтов, военных переворотов и захватов власти – до затяжных и новых конфликтов, а также нарушений международного права. Трансграничные конфликты и вспышки межэтнического насилия также повлияли на безопасность детей, особенно в бассейне озера Чад и Центральном Сахеле.

В докладе говорится о почти 24 000 подтвержденных грубых правонарушениях в отношении детей, что в среднем составляет около 65 нарушений ежедневно. В 15 процентах этих нарушений не удалось установить виновных, что крайне затрудняет последующее привлечение к ответственности.

По меньшей мере 5 242 девочки и 13 663 мальчика стали жертвами грубых правонарушений, а 1 600 из них – жертвами многочисленных правонарушений.

Убийство и причинение увечий детям было наиболее частым грубым правонарушением. 8 070 детей были убиты или покалечены, часто от взрывоопасных пережитков войны, самодельных взрывных устройств и мин, от которых пострадали около 2 257 детей.

В 2021 году больше всего детей пострадали от грубых правонарушений в Афганистане, Демократической Республике Конго (ДРК), Израиле и оккупированной палестинской территории, Сомали, Сирии и Йемене.

Шрамы на всю жизнь

– ‎Нет достаточно сильного слова, чтобы описать ужасные условия, в которых пришлось жить детям в зонах вооруженных конфликтов, – заявила Специальный представитель ООН по детям и вооруженным конфликтам Вирджиния Гамба.

– Те, кто выжил, на всю жизнь останутся с глубокими телесными и эмоциональными шрамами. Но мы не должны опускать руки из-за этих цифр и ослаблять наши усилия. Они должны послужить стимулом для укрепления нашей решимости положить конец серьезным нарушениям в отношении детей и предотвращать их. Этот отчет – призыв к действию, чтобы активизировать нашу работу по улучшению защиты детей в условиях вооруженного конфликта и обеспечить им реальный шанс на выздоровление и процветание», – добавила она.

Гамба подчеркнула, что мальчики и девочки часто сталкиваются с разными рисками, и этот фактор важно понимать при разработке стратегий профилактики и реагирования.

В 2021 году резко возросло количество похищений и случаев сексуального насилия, включая изнасилования, – на 20 процентов.

Увеличилось число нападений на школы и больницы, на ситуацию также самым негативным образом сказалась пандемия. Более 2800 детей были задержаны за их фактическую или предполагаемую связь с одной из сторон конфликта. Это делает их особенно уязвимыми для пыток, сексуального насилия и других правонарушений.

Ситуация в Украине

Эфиопия, Мозамбик и Украина были отмечены в ежегодном докладе как регионы, вызывающие особую обеспокоенность в смысле воздействия военных действий на детей.

– В связи с продолжающейся войной в Украине , включая нарушения, творимые в отношении гражданского населения, в том числе детей, с учетом высокой интенсивности этого конфликта, эта страна будет безотлагательно добавлена в раздел, касающийся ситуаций, вызывающих озабоченность, и будет включена в мой следующий доклад. Я прошу моего Специального представителя взаимодействовать со всеми сторонами конфликта для срочного решения вопросов защиты детей, включая предотвращение нарушений в отношении детей, – сообщается в докладе Генерального Секретаря ООН.

Положительные изменения

В некоторых регионах был достигнут прогресс. 12 214 детей были освобождены из вооруженных групп в таких странах, как Центральноафриканская Республика, Колумбия, ДРК, Мьянма и Сирия. Специальный представитель подчеркнула важность предоставления детям, освобожденным из вооруженных групп, соответствующей поддержки для реинтеграции в общество.

– Стороны, участвующие в мирных процессах и дискуссиях, должны рассмотреть возможность включения вопросов прав и потребностей детей в свои переговоры, а также в окончательные соглашения, поскольку только так можно добиться устойчивого мира, – сказала Гамба, приведя в качестве примера перемирие в йеменском конфликте. – Сейчас как никогда важно действовать, чтобы защитить наших детей и обеспечить их более безопасное и лучшее будущее.