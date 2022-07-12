 

“Счастье внутри меня”: Бузова намекнула на беременность после новостей о предстоящей свадьбе

12.07.2022, 10:01, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В начале прошлого года Ольга Бузова рассталась с блогером Давидом Манукяном, более известным как Дава, после полутора лет романтических отношений. Казалось, что с тех пор поющая телеведущая, как говорится, забила на свою личную жизнь и полностью погрузилась в работу.

Однако недавно блогерша Лилия Абрамова, известная под псевдонимом Tatarka FM, рассказала, что 36-летняя поп-дива встречается с очень влиятельным политиком и в следуем году выйдет замуж. Ольга не подтвердила роман с новым мужчиной, но поклонников не остановить. В новых публикациях знаменитости они ищут любой намек на любовную связь.

А Бузова, кажется, и рада стараться. То ли случайно, то ли специально телеведущая подогревает слухи. Недавно она поделилась с поклонниками новой фотографией, сделанной в бассейне, и оставила неоднозначную фразу: “Счастье внутри меня”. Теперь фанаты думают, что таким образом телезвезда намекнула на беременность.

Напомним, что не так давно Ольга Бузова рассказывала, что сделает детскую комнату в новой квартире. Стало быть, знаменитость готовится к рождению ребенка. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12.21 / Пат костей не ломит

24.02.21 / 47 известных святых среди воинов

27.12.21 / Стрижка “Аврора” станет главным трендом 2022 года: особенности прически родом из 80-х для волос разной длины

09.02.22 / Сергей Полунин и Елена Ильиных станут родителями во второй раз

25.03.22 / Мнение: Коротко по Украине. 24.03.2022

19.01.22 / Евгений Кулик рассказал о переменах в семье после рождения дочери Софии

06.04.21 / 50 тысяч жителей Кипра считают русский родным языком

22.06.21 / Как стильно сочетать джинсовые юбки-трапеции: примеры модных образов на лето

24.12.21 / Вениамин Смехов ушел от первой жены ради Галина Аксеновой

15.11.20 / Иностранная пресса – о Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика