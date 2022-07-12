“Счастье внутри меня”: Бузова намекнула на беременность после новостей о предстоящей свадьбе

В начале прошлого года Ольга Бузова рассталась с блогером Давидом Манукяном, более известным как Дава, после полутора лет романтических отношений. Казалось, что с тех пор поющая телеведущая, как говорится, забила на свою личную жизнь и полностью погрузилась в работу.

Однако недавно блогерша Лилия Абрамова, известная под псевдонимом Tatarka FM, рассказала, что 36-летняя поп-дива встречается с очень влиятельным политиком и в следуем году выйдет замуж. Ольга не подтвердила роман с новым мужчиной, но поклонников не остановить. В новых публикациях знаменитости они ищут любой намек на любовную связь.

А Бузова, кажется, и рада стараться. То ли случайно, то ли специально телеведущая подогревает слухи. Недавно она поделилась с поклонниками новой фотографией, сделанной в бассейне, и оставила неоднозначную фразу: “Счастье внутри меня”. Теперь фанаты думают, что таким образом телезвезда намекнула на беременность.

Напомним, что не так давно Ольга Бузова рассказывала, что сделает детскую комнату в новой квартире. Стало быть, знаменитость готовится к рождению ребенка. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.