В ЕС запретили ввозить русскую водку, икру и мебель

В ЕС вступил в силу запрет на ввоз из РФ длинного перечня подсанкционных товаров, включая крепкие алкогольные напитки, который распространяется в том числе на частных лиц. Как пишет ERR, также запрещён импорт из РФ мебели, древесины, удобрений и ряда других товаров, которые частные лица ежедневно привозили с собой.



AP

10 июля вступил в силу запрет на ввоз из РФ длинного перечня подсанкционных товаров, включая крепкие алкогольные напитки, который распространяется в том числе на частных лиц. Как передаёт ERR, запрет связан с принятыми на уровне ЕС санкциями с целью предотвратить покупку российских товаров, приносящих РФ существенный доход и тем самым способствующих финансированию армии.

Полный перечень подсанкционных товаров опубликован на сайте Налогово-таможенного департамента, в котором стоит обратить особое внимание на полный запрет ввозить алкогольные напитки крепостью менее 80%. Запрет касается, в частности, водки, джина, ликёров и прочего. Ввоз пива, вина и сидра разрешён в прежних количествах — 16 литров пива, 4 литра вина, 2 литра сидра.

Также запрещён импорт из РФ мебели, древесины, удобрений и ряда других товаров, которые частные лица ежедневно привозили с собой.

Кроме того, с собой в Россию можно брать только сумму наличных евро, которая необходима для поездки. Нельзя также ввозить в Россию бытовую электронику, включая смартфоны и портативные компьютеры стоимостью более €750, а также прочие предметы стоимостью более €300. Запрет не распространяется на личные предметы.