Саша + Маша: романтический тренд в летнем маникюре

Давно уже прошли те времена, когда мы сообщали миру, кто наш кавалер надписями в тетрадях, на стенах, секретными признаниями в анкетах друзей или статусами в социальной сети “Вконтакте”. Однако публичное признание привязанности никуда не исчезло, просто трансформировалось в новый тренд нейл-арта.

Маникюр-признание

Когда-то была мода на татуировки с инициалами возлюбленного, конечно, маникюр не такой долговечный как тату, но в этом есть свое очарование и практичность.

К примеру, не нужно потом всю жизнь объяснять последующим пассиям, что это за инициалы.

Маникюр с инициалами своего возлюбленного – это необычный современный тренд, который заинтересовал не только простых обывателей, но и мировых звезд.

Как все началось

Тренд рисовать инициалы пары на ногтях был придуман брендом Vogue.

После того как тенденцию подхватила Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес, мода на новый маникюр мгновенно разлетелась по соцсетях.

Специалисты маникюрного дизайна рекомендуют не ограничиваться только инициалами любимого человека.

На ногтях можно делать надписи по типу “Саша+Маша”, нарисовать инициалы обеих партнеров или написать настоящее признание в любви.

Это, пожалуй, самый шикарный, не очень изощренный способ показать партнеру, как много он для вас значит.