 

Саша + Маша: романтический тренд в летнем маникюре

12.07.2022, 9:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Давно уже прошли те времена, когда мы сообщали миру, кто наш кавалер надписями в тетрадях, на стенах, секретными признаниями в анкетах друзей или статусами в социальной сети “Вконтакте”. Однако публичное признание привязанности никуда не исчезло, просто трансформировалось в новый тренд нейл-арта.

Маникюр-признание

Когда-то была мода на татуировки с инициалами возлюбленного, конечно, маникюр не такой долговечный как тату, но в этом есть свое очарование и практичность.

К примеру, не нужно потом всю жизнь объяснять последующим пассиям, что это за инициалы.

Маникюр с инициалами своего возлюбленного – это необычный современный тренд, который заинтересовал не только простых обывателей, но и мировых звезд.

Как все началось

Тренд рисовать инициалы пары на ногтях был придуман брендом Vogue.

После того как тенденцию подхватила Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес, мода на новый маникюр мгновенно разлетелась по соцсетях.

Специалисты маникюрного дизайна рекомендуют не ограничиваться только инициалами любимого человека.

На ногтях можно делать надписи по типу “Саша+Маша”, нарисовать инициалы обеих партнеров или написать настоящее признание в любви.

Это, пожалуй, самый шикарный, не очень изощренный способ показать партнеру, как много он для вас значит.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05.22 / Компания BMW представила юбилейную спецверсию моделей BMW M3 и M4 Edition 50 Jahre

09.02.22 / Потерял славу и миллионы, а умер простым церковным певчим в Новый год: что стало с Валерием Рыжаковым

05.07.21 / Бельгийский министр по делам семьи ушел в отставку из-за уменьшения количества однополых браков в стране

21.09.20 / Гунунг Паданг: Кто построил древнейшую структуру на Земле?

14.11.21 / Зимой платьям многие уделяют меньше внимания, но зря: тенденции и трендовые модели, которые помогут остаться стильной в мороз

21.05.21 / Спецификации рестайлинга Skoda Kodiaq 2021 года раскрыты перед дебютом в Великобритании

23.03.22 / Мнение: Россия будет продавать газ за рубли

02.07.22 / Мнение: Что будет

14.05.21 / Пенсионный фонд запросил у правительства 500 млрд рублей из-за падения цены биткоина

13.10.21 / Не все диеты вредят здоровью: средиземноморская, диета “голубой зоны” и другие программы похудения, которые приносят пользу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика