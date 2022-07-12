Саша + Маша: романтический тренд в летнем маникюре
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Давно уже прошли те времена, когда мы сообщали миру, кто наш кавалер надписями в тетрадях, на стенах, секретными признаниями в анкетах друзей или статусами в социальной сети “Вконтакте”. Однако публичное признание привязанности никуда не исчезло, просто трансформировалось в новый тренд нейл-арта.
Маникюр-признание
Когда-то была мода на татуировки с инициалами возлюбленного, конечно, маникюр не такой долговечный как тату, но в этом есть свое очарование и практичность.
К примеру, не нужно потом всю жизнь объяснять последующим пассиям, что это за инициалы.
Маникюр с инициалами своего возлюбленного – это необычный современный тренд, который заинтересовал не только простых обывателей, но и мировых звезд.
Как все началось
Тренд рисовать инициалы пары на ногтях был придуман брендом Vogue.
После того как тенденцию подхватила Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес, мода на новый маникюр мгновенно разлетелась по соцсетях.
Специалисты маникюрного дизайна рекомендуют не ограничиваться только инициалами любимого человека.
На ногтях можно делать надписи по типу “Саша+Маша”, нарисовать инициалы обеих партнеров или написать настоящее признание в любви.
Это, пожалуй, самый шикарный, не очень изощренный способ показать партнеру, как много он для вас значит.
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