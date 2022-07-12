День Петра и Павла: Значение, история и традиции

Этот праздник, который был установлен в память и честь апостолов Петра и Павла, является непереходящим. Его дата является фиксированной. Он отмечается каждый год 12 июля.

Мы расскажем вам все об истории, значении и традициях этого праздника.

Название праздника

12 июля в Новой моде – День памяти святых апостолов Петра и Павла. Он назван в честь учеников Христа, которые распространили христианство по всему миру. Деяния апостолов, послания апостола Павла и апокрифическая литература повествуют о событиях из жизни Петра и Павла. В книге Деяний, в главах 1-15, упоминается только апостол Петр. Миссионерская деятельность апостола Павла описывается в следующих главах, но Петр не упоминается вообще.

Оба апостола были замучены при Нероне, римском императоре. Историки расходятся во мнениях о причинах их смерти. Димитрий Ростовский – автор “Книги перемен”, сборника житий святых. Он считает, что они были казнены в один и тот же день или с разницей ровно в один год.

Что мы знаем о Павле и Петре

Согласно христианскому учению, самым близким учеником Иисуса Христа был Петр.

Именно он видел Преображение и был на горе Фавор. Петр проповедовал учение Иисуса Христа и возглавил первую христианскую общину после его воскресения. За эту деятельность он был распят на кресте вверх ногами.

Павел не был учеником Христа во время его земного существования. Савл, так звали апостола до его обращения, участвовал в гонениях на первых христиан. Савл стал проповедником христианства после видения (голоса Христа) на дороге в Дамаск. Он основал христианские церкви по всей Малой Азии, Греции, Македонии и Греции. 14 его посланий также включены в Новый Завет. Будучи римским гражданином, апостол Павел был казнен.

История праздника

Первые церкви, посвященные Петру и Павлу, были построены в Риме и Константинополе в 324 году. С тех пор праздник широко отмечается. Возникновение праздника связано с датой их перенесения в Рим 12 июля 258 года по старому стилю.

Поэтому православные отмечают этот день 12 июля, а католики – 29 июня (по юлианскому календарю).

Традиции

Дню Петра и Павла предшествует пост, известный как “апостольский”. 12 июля, День памяти апостолов, является праздничным, а не постным днем. Исключением из этого правила являются среда или пятница. В РФ Петров день был календарной границей года. Он знаменовал начало подготовки к осени. После Петрова дня крестьяне не заготавливали траву. Празднование Купала, “разгара середины лета”, заканчивалось, и начиналась подготовка к осени. Традиции и обряды Петрова дня были тесно связаны с обычаями поклонения солнцу (костры, встречающие восход солнца, свадебные игры и т.д.).

Источник: tass.ru