Стала известна зарплата Ничушкина по контракту с “Колорадо”

После победы в Кубке Стэнли Валерий Ничушкин, российский нападающий клуба “Колорадо Лавин”, подписал новое соглашение со своим клубом.

Клуб и игрок, которому сейчас 27 лет, подписали восьмилетний контракт. Согласно новому соглашению, россиянину будет выплачено 49 миллионов долларов плюс 5 миллионов долларов в качестве бонуса за подписание контракта, а среднегодовая зарплата составит 6,125 миллиона долларов.

Вал был одним из наших главных приоритетов в это межсезонье. Без него он был бы самым востребованным форвардом на любом открытом рынке”. “Он так важен в нашем составе, и это огромная причина, почему мы выиграли Кубок Стэнли”, – цитирует клуб президента по хоккейным операциям “Колорадо” Джо Сакича.

27-летний нападающий установил личный рекорд, выиграв Кубок Стэнли с “Колорадо” в прошлом сезоне. В 52 матчах регулярного чемпионата хоккеист набрал 52 очка (25+27), а в играх Кубка Стэнли набрал 15 очков. Это первая награда форварда в карьере.

Источник: tass.ru