Банк России решил значительно расширить возможности мобильных банковских офисов

Центробанк принял решение значительно расширить возможности и переименовать передвижные кассы в мобильные офисы. Об этом информирует “Коммерсантъ”.

Проект указания был опубликован Центробанком. Он значительно расширяет возможности передвижных пунктов кассовых операций, которые (ППКО) планируется переименовать в мобильные офисы. Теперь они могут работать из любой точки страны и совершать операции с юридическими лицами.

Участники рынка считают, что изменения облегчат мобильным офисам управление своей работой, что поможет им решать больше задач. Мобильный офис будет представлять собой полноценное отделение банка на колесах, с сотрудником, кассиром и банкоматом. Это означает, что клиент имеет доступ ко всем банковским операциям.

Некоторые участники рынка утверждали, что изменения не являются необходимыми. У некоторых кредитных организаций есть мобильные приложения и представители, поэтому необходимость в создании мобильных офисов отпадает. Курьерская доставка – лучшее решение, чем мобильный офис, для решения проблем клиентов.

20 июня “Коммерсантъ” сослался на данные Центробанка и участников рынка. В нем говорится, что Центробанк и участники рынка указали, что в мае ЦБ сообщил, что крупнейшие российские банки ускорили закрытие дополнительных отделений. В мае по всей стране было закрыто 137 отделений. Кредитные организации утверждают, что офисы охватывают те же территории, что и отделения.

Источник: www.gazeta.ru