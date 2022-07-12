Рогозин объявил о создании госкорпорации «Ползуновъ», которая будет выпускать паровые автомобили

Дмитрий Рогозин объявил, что после ухода западных автопроизводителей на рынке образовалась потребность в выпуске дополнительного миллиона автомобилей в год.

АО «АВТОВАЗ» не может решить эту проблему, поэтому за дело возьмётся «Роскосмос».

– Руководство страны поручило нам найти резервы в наших космических или оборонных технологиях, и мы в кратчайшие сроки смогли решить поставленную задачу, – написал он в Twitter.

По словам чиновника, будет задействован стратегический паровозостроительный резерв, созданный при Сталине на случай ядерной войны. В условиях санкций на поставки электроники и станков, создание крупного завода по выпуску привычных машин представляется затруднительным и расконсервация гигантских подземных цехов в Уральских горах — единственная возможность обеспечить население доступным и надёжным транспортом уже в этом году.

Промышленные мощности рассчитаны на выпуск ста тысяч паровозов в год. При производстве личных автомобилей эти цифры можно смело умножать на 10, уверен глава «Роскосмоса».

Паровозостроительная отрасль в СССР являлась самой передовой в мире и была загублена волюнтаристским решением Хрущева на XX съезде КПСС. А между прочим, паровозы серии ИС (Иосиф Сталин) не имели аналогов в мире, они были способны разгоняться до огромных скоростей. Кто знает, если бы не это близорукое решение, может быть весь мир до сих пор ездил бы на паровой тяге.

Дмитрий Рогозин

Ожидается, что паромобили будут выпускаться в трёх комплектациях, которые станут называться классами. Экипажи первого класса получат улучшенную шумоизоляцию, с войлочной прокладкой между досками кузова, а крыша будет покрываться листовым цинком. Окна предусматриваются двойные, с зеркальными стёклами. У каждого сиденья — пепельница, на окнах — голубые шелковые шторы, на полу — цветной бархатный ковер. О комплектации более бюджетных автомобилей пока не сообщается.

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