Внедорожник ISUZU MU-X получил экстремальную версию AT35 от Arctic Trucks для рынка РФ

Бренд Arctic Trucks официально представил экстремальную модификацию внедорожника Isuzu MU-X.

Данный экземпляр получил в названии приставку AT35, свидетельствующую о серьезных доработках. Автомобиль имеет объемные колесные арки, видоизмененные бамперы и увеличенные колесные диски. Кроме того, в кузове предусмотрели специальную защиту швов антикоррозийным покрытием. Под капотом расположен 3-литровый дизельный двигатель с турбиной на 190 л.с.

Новый внедорожника имеет автоматическую трансмиссию и систему полного привода. Также следует выделить блокировку дифференциала и понижающую передачу. Пока стоимость усовершенствованного внедорожника в версии AT35 умалчивается разработчиками.