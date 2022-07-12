 

Внедорожник ISUZU MU-X получил экстремальную версию AT35 от Arctic Trucks для рынка РФ

12.07.2022, 9:23, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бренд Arctic Trucks официально представил экстремальную модификацию внедорожника Isuzu MU-X.

Данный экземпляр получил в названии приставку AT35, свидетельствующую о серьезных доработках. Автомобиль имеет объемные колесные арки, видоизмененные бамперы и увеличенные колесные диски. Кроме того, в кузове предусмотрели специальную защиту швов антикоррозийным покрытием. Под капотом расположен 3-литровый дизельный двигатель с турбиной на 190 л.с.

Новый внедорожника имеет автоматическую трансмиссию и систему полного привода. Также следует выделить блокировку дифференциала и понижающую передачу. Пока стоимость усовершенствованного внедорожника в версии AT35 умалчивается разработчиками.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02.22 / Скандалы: Коллекция недвижимости, Барвиха и спорткары

19.02.22 / Ученые рассказали об осложнениях в органах зрения при дефиците витамина В12

16.10.20 / Таинственное проклятие островов Лос-Рокес – там падают самолеты

20.12.21 / Корпоратов не будет! – Личное мнение

03.11.20 / Скандалы: Миллиардера заподозрили в миллиардных хищениях

26.03.21 / В Новосибирске ввели чрезвычайное положение из-за начала таяния снега

28.08.20 / Мнение: Интриги Литвы и Польши против Белорусской АЭС терпят крах в Европе

07.02.22 / Скандалы: После детокса в загул

29.05.22 / Марсоход запечатлел НЛО, который наблюдал за ним

25.01.22 / Порошенко раскрыл цель своей партии: Мы за единство на словах, а не на деле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика