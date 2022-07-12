Губернатор Севастополя назвал атаку на Новую Каховку зверским терактом

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал обстрел украинской армией Новой Каховки в Херсонской области зверским терактом.

«Атака на Новую Каховку – это очередной зверский теракт укронацистов против мирного населения», – написал он в своем Telegram-канале, добавив, что Новая Каховка – это стратегический район, где находится ГЭС.

Развожаев назвал удар американскими HIMARS посланием людям, которые выбрали новую жизнь – с Россией.

«Именно здесь, на освобожденной территории, люди уже начали получать российские паспорта. Здесь заработал российский пенсионный фонд, людям, которых украинская сторона лишила средств к существованию, начали платить российскую пенсию», – подчеркнул губернатор.

По его словам, как бы киевский режим ни пытался запугать людей, ничего у него не выйдет. «Наша армия добьется поставленных целей, эти нелюди больше никогда не смогут стрелять по мирным людям и превращать их жизнь в ад», – резюмировал Развожаев.

Сообщалось, что по меньшей мере шесть человек погибли в Новой Каховке, по которой нанесли удар вооруженные силы Украины, как минимум 40 человек получили ранения. Газоснабжение и электроснабжение Новой Каховки частично прервано из-за ночного обстрела, водоснабжение сохраняется.

Напомним, украинские войска нанесли удар по Новой Каховке. Власти Херсонской области сообщили, что ВСУ использовали для обстрела американскую РСЗО HIMARS. В результате взорвались склады с минеральными удобрениями.

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