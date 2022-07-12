Рогозин объявил о старте новых испытаний межконтинентальной ракеты «Сармат»
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Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» готовится к новым испытаниям, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности готовится к новым испытаниям и серийному производству», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Рогозин заявил, что технические характеристики ракет, которые стоят на вооружении США, сильно уступают характеристикам «Сармата».
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