 

Рогозин объявил о старте новых испытаний межконтинентальной ракеты «Сармат»

12.07.2022, 8:38, Новости дня
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Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» готовится к новым испытаниям, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности готовится к новым испытаниям и серийному производству», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Рогозин заявил, что технические характеристики ракет, которые стоят на вооружении США, сильно уступают характеристикам «Сармата».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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