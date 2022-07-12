В Запорожской области решили снизить тариф на электричество

Власти Запорожской области решили снизить тариф на электроэнергию в регионе, сообщил глава военно-гражданской администрации области Евгений Балицкий.

«У нас будет значительно опущен тариф на электричество, пока не будет территория централизовано подключена к газу», – приводит его слова ТАСС.

Украина в пятницу намеренно перекрыла газопровод, от которого была запитана Запорожская область, и более 100 населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения остались без газоснабжения. При этом в регионе серьезные излишки электроэнергии, так как здесь работает Запорожская АЭС. Власти Запорожской области попросили Россию о помощи в связи с отключением газоснабжения украинской стороной.

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