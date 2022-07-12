 

Турбину для «Северного потока» украли при транспортировке из Канады

12.07.2022, 8:32, Разное
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Глава компании Siemens Energy Джо Кэзер официально подтвердил, что турбина для компрессорной станции «Портовая», которая должна была прибыть из Канады в Германию, была похищена неизвестными.

По предварительным данным, 10 июля сухогруз Wilhelm Gustloff совершил промежуточную остановку в Антверпене. Экипаж покинул судно для прохождения таможенного и паспортного контроля и в ночь на 11 июля корабль взял курс в порт Гамбурга. Однако при разгрузке в Германии выяснилось, что контейнер с российской турбиной бесследно исчез.

– Мы сначала подумали, что в Антверпене по ошибке выгрузили этот контейнер, но голландская сторона всё проверила – никаких следов российской турбины найти не удалось. Мы точно знаем, что её погрузили в Канаде. Также мы уверены, что при прохождении контроля в Нидерландах она была на борту. Расследование продолжается, надеюсь, в ближайшее время турбина будет найдена, – заявил Кэзер в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Согласно непубличной информации, за кражей российского имущества могут стоять украинские спецслужбы. Турбина, стоимость которой составляет более 100 миллионов долларов, не была застрахована – из-за санкций, введённых против России США и ЕС, страховые компании отказались работать с Газпромом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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